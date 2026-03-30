בחודשים האחרונים עמותת מקימי קיבלה פניות רבות של משפחות שנקלעו למשברים כלכליים או משפחות שלא יודעות כיצד יצליחו להעמיד את שולחן החג השנה.

המשפחות נכנסו לתהליך ליווי כלכלי, ועוברות ליווי חודשי עבור שיקומם הכלכלי. לנוכח המצב והביקוש הגדול, הפעלנו מערך תרומות 'קמחא דפסחא' למשפחות המלוות על ידי העמותה ומזמינה את הציבור להיות שותפים למערך.

לאן התרומות של 'קמחא דפסחא' מגיעות?

העמותה מסייעת בפסח הקרוב למשפחות שלקחו על עצמן אחריות ונלחמים על עתידן הכלכלי יחד עם הצוות המקצועי במקימי לטווח הרחוק, למרות התהליך ישנם משפחות שעדיין מגלות קושי רב במעבר של חג הפסח ועל כן העמותה מסייעת למשפחות לקיים ארוחה מכובדת והתמודדות עם הוצאות החג הנלוות.

ספר לנו סיפור שנחשפת אליו לאחרונה?

הגיעה אלינו משפחה עם חובות כבדים מיד אחרי פסח שעבר, הם שוחחו איתנו רבות על המצב הכלכלי הקשה שהם נקלעו אליו, ובעקבות כך גם המצב הזוגי שהתחיל להתערער, מה ששבר אותם שהם הגיעו לליל הסדר ולא היה להם כסף בכלל, זה הגיע למצב שהם התלבטו בין מוצרי בסיס לילדים הקטנים לבין מוצרים חשובים לחג, הם חוו ליל סדר מאוד מאוד קשה, אירגוני החסד לא הכירו אותם והם התביישו לפנות למקומות השונים.

בהחלטה נכונה, קצת בדיעבד הם שמעו עלינו והם החליטו שהם חייבים לעשות שינוי, הזוג הגיע אלינו והתחיל תהליך רציני של שיקום כלכלי, הם הגיעו כל חודש למפגשים, ועשו עבודה מדהימה. לפסח הזה הם הגיעו כמו בני חורין, מרוצים מהשינוי שעברו ושמחים יש להם אפשרות לחגוג את החג, הם הכינו כסף מראש להוצאות השונות עבור החגים בצורה חכמה, כיום הם חיים נכון, בצורה מאוזנת והחובות ירדו מאוד.

אנחנו במקימי נחשפים כל הזמן לאירועים וסיפורים של משפחות, מכל משפחה אפשר להרכיב ספר. אחד הסיפורים האחרונים שנחשפתי אליו וממש טלטל אותי היה סיפורה של משפחה שהגיעה אלינו עם חובות גדולים אחרי בדיקה איך להגדיל הכנסות לא היה צפי איך להחזיר את החובות ועדיין לגדל את המשפחה כמו שצריך, הם נכנסו להליך של חדלות פרעון, הפגישה שנה אחרי התהליך היתה בערב פסח. הזוג נשוי 12 שנה וזו השנה הראשונה שהיה להם כסף בשפע לקנות לפסח, דווקא מתוך הסתכלות מעמיקה , שמירת כספים בצד, והמפגש החודשי לאיזון כלכלי.

עוד משפחה הגיעה אלינו לפני חצי שנה, שניהם עצמאיים ובתחום שלהם החלה ירידה משמעותית עם חובות גדולים המשפחה כבר עשתה הגדלת משכנתא,

אנחנו במקימי היינו די סקפטיים, אך בשלושת החודשים האחרונים היה זינוק בהכנסות, הם הצליחו לעשות טיפולים מאוד יקרים , שדחו אותם בשנים האחרונות, המשפחה עלתה על הגל והמטרה שלנו זה לעזור להם לעלות שלב ולהתקדם קדימה, למצוא איזון בין הרצונות שדחו שנים רבות לבין ההוצאות החודשיות הרגילות.

אליהו (השם האמיתי שמור במערכת) בעל משפחה ואב לשני ילדים. בעברו עבר אליהו אירוע לב המחייב אותו ליטול תרופות קבועות מדי יום. בעקבות משבר אישי אליהו פוטר ממקום עבודתו ומקור ההכנסה המרכזי. ביום יום היה צריך להחליט האם הוא בוחר לקנות לעצמו כדורים או שהוא קונה אוכל מיוחד לשבת. עכשיו, כשחג הפסח עומד בפתח, אליהו ומשפחתו בכלל לא חושבים על ארוחה מיוחדת וחגיגית, מבחינתם המטרה כרגע היא רק לעבור את החג עם כמה שפחות הוצאות ולשמור את הכסף לתרופות להם אליהו נזקק. למרות שהמשפחה נמצאת בתהליך ולמרות שאליהו מנסה למצוא מקור הכנסה נוסף ויציב, את חג הפסח הקרוב הם יאלצו לעשות בצמצום רב.

מה אנחנו יכולים לעשות מהצד?

המלחמה הביאה איתה מציאות שמשפחות רבות מתקשות להתנהל נכון בצורה כלכלית.

אנחנו במקימי מזמינים את המשפחות להתייעץ איתנו הן טלפונית והן בפגישה אצלנו במשרדים ולהתחיל תהליך ליווי ללא עלות במטרה להתנהל נכון.

כמו כן, אנו מזמינים את הציבור לתרום 'קמחא דפסחא' למקימי ולסייע למשפחות בכדי שנוכל לתת למשפחות כמו המשפחה של אליהו את האפשרות לצאת באמת מהמצב בו הם נמצאים. ברור לנו שסיוע נקודתי ברגעי משבר נותן למשפחה כוח ועוגן שמאפשר לה להאמין שיום יבוא והשינוי יגיע.

משפחות כבר עשו את הדרך לחירות כלכלית - עזרו לעוד אחת להתחיל אותה. לתרומות לחצו כאן>>>

בעמותת מקימי מספרים על מאות מקרים של משפחות שהיו באותם רגעי משבר וקיבלו סיוע כספי , ייעוץ וליווי כלכלי חודשי שהעמיד אותם על הרגלים ונתן להם להמשיך בתהליך ולצאת ממעגל הנזקקות. עם השנים משפחות אלו הופכות להיות בעצמם תורמות ותומכות במשפחות אחרות נזקקות במעגל העוני.