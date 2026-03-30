שב"כ סיכל תשתית צבאית של חמאס שהופעלה על ידי מחמוד רדואן, מחבל ששוחרר ב-2025 וגורש לטורקיה.

רדואן, שהיה מעורב ברצח יוסי אלפסי הי"ד, גייס שני תושבי עזון במהלך שהותם בחו"ל וקידם איתם פעילות טרור בשומרון תוך שהוא טוען כי פעילות המגורשים מוכרת למנגנוני הביטחון הטורקיים.

חקירתם בשב"כ העלתה כי במהלך חודש דצמבר 2025 רדואן פגש את השניים במסעדה בטורקיה, שם הציג בפניהם את פעילותו הצבאית המתמשכת, הן בטורקיה והן בשטחי יהודה ושומרון. על פי החקירה, רדואן הצהיר כי הוא עומד בקשר עם גורמים ביו"ש, הביע את רצונו למות מות קדושים והציע לשניים להצטרף לפעילותו, השניים נענו להצעתו.

עוד עלה בחקירה כי מחמוד רדואן ציין בפני ראיף בפגישתם כי הפעילות של המגורשים מפוקחת על ידי מנגנוני הביטחון הטורקיים. כנגד החשודים הוגשו לאחרונה כתבי אישום.

משירות הביטחון הכללי נמסר כי הארגון "ימשיך לפעול בנחישות כדי לסכל כל ניסיון של גורמי טרור ובהם חמאס, מהחוץ ומהפנים, לקדם פעילות עוינת כנגד מדינת ישראל ויפעל למצות את הדין עם כל המעורבים בפעילות טרור, כדי להבטיח את ביטחון המדינה ואזרחיה".