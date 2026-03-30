מפלגת 'צומת' הודיעה בצהריים (שני) על התמודדותה בבחירות הקרובות, מתוך מטרה להחזיר לכנסת "קול ימני אמיתי".

בצומת טוענים כי "כי בשנים האחרונות הופקרו החקלאים, ההתיישבות והפריפריה לטובת אינטרסים צרים, רגולציה חונקת וייבוא חסר אחריות. המפלגה מציגה קו ברור: כן להורדת יוקר המחיה אך לא על גבם של החקלאים הישראלים ולא תוך פגיעה ביכולת של מדינת ישראל להזין את אזרחיה בשעת חירום".

בין עיקרי מצע המפלגה: מתן שטח של 250 מ"ר בפריפריה לכל חייל משוחרר ופירוק מנהל מקרקעי ישראל שגורם למחירי הנדל"ן הגבוהים ושגרין מזוהה במאבק העיקש נגדו מזה למעלה מ-30 שנה.

יו"ר המפלגה משה גרין תקף גורמים בימין והשמאל. "הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, משלבים בתוכם את האנרכיסטים מהרחובות בעלי תפיסת שמאל קיצונית שמסוכנת לב למדינה", אמר ומתח ביקורת גם על שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "שר האוצר גורם למדינת ישראל נזקים כלכליים עצומים ומכניס אותה לחוב שייקח שנים להתאושש ממנו. כאיש עסקים אני יכול לומר שמדיניותו היא אסונית".

"בלי חקלאות אין ריבונות, בלי ביטחון מזון אין עצמאות, ובלי התיישבות אין עתיד ובכל אלה מפלגת צומת תעסוק בכנסת הבאה", סיכם גרין.