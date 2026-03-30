הדמייה של התקיפות באיראן צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר תקף בשבועות האחרונים בהכוונת אמ"ן, את אחת התשתיות הצבאיות המרכזיות של משמרות המהפכה, שמוקמה במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' - המוסד האקדמי הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה, המשמש גם כנכס חירום לגופים הצבאיים של המשטר.

תחת מסווה אזרחי, התקיימו באוניברסיטה תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים. לאור זיקתה הישירה למשמרות המהפכה ומעורבותה בקידום פעילות טרור, מספר מדינות הטילו סנקציות על האוניברסיטה ועל בכיריה.

מפקד האוניברסיטה הוא מוחמד רזה האסני שהנגאר, קצין בכיר במשמרות המהפכה שמקביל בדרגתו לתת-אלוף. שהנגאר מכווין את הפעילות באוניברסיטה, מוביל את הכשרת הקצינים ואמון על בניית כוח האדם.

במהלך המבצע, צה"ל תקף מספר פעמים את התשתיות הצבאיות באוניברסיטה, על מנת להביא לפגיעה רחבה ביכולות הייצור והפיתוח של אמצעי לחימה.

בין היעדים שהותקפו: מצתקנים שהוקמו באוניברסיטה ושימשו את המשטר לניסויים ופיתוח של טילים בליסטיים ולמחקר ופיתוח של נשק כימי.