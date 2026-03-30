בעצרת מקוונת שנערכה אתמול (ראשון) בהשתתפות של למעלה מאלף משתתפים תחת הכותרת "כן לארץ ישראל - לא לאלימות", הושמע קול ברור ונחרץ מתוך ההתיישבות נגד תופעות האלימות ולקיחת החוק לידיים כלפי תושבים ערבים.

באירוע השתתפו בין היתר, האלוף במיל' יעקב עמידרור, הרב בני קלמנזון תושב עתניאל, חגי לובר, שרה אליאש, הרב מרדכי ורדי, מוטי שקלאר, יפה גיסר והרב דוד סתיו.

יעקב עמידרור התייחס בדבריו לנזק האסטרטגי והמוסרי שגורמים הפורעים ואמר: "הפעילות של אותם מעטים המכים, שורפים, הורסים ועוקרים רכוש של ערבים ביש"ע עקב היותם ערבים, הוא טרור על פי כל הגדרה. הפעילות הזאת פוגעת בממלכתיות, פוגעת ביחסי החוץ של המדינה ומזיקה באופן ישיר גם לביטחון. הפעילות הזאת נוגדת כל מידה של יהדות".

הרב בני קלמנזון, ששכל את בנו אלחנן הי"ד בקרבות השבעה באוקטובר, הוסיף: "אין דבר כזה אלימות מתנחלים, אבל מתברר שיש אלימות ביהודה ושומרון. אלימות מיותרת, מזיקה ולא מוסרית שעשויה להכתים את המפעל הציוני המפואר של ההתיישבות. אסור לנו להחשות כאשר מי שלא יהיה רואה זכות לעצמו לפגוע בחיילי צה"ל. כל מי שמרים יד על חייל שמוסר את נפשו למעננו הוא פושע, גם אם במקור היו לו כוונות טובות".

הרב מרדכי ורדי, רב הישוב ראש צורים שבגוש עציון, אמר: "עבריינים, צעירים לוקחים את החוק לידיים ושורפים מכוניות, לא מבחינים בין טוב לרע, פוגעים בערבים שיושבים על אדמתם. הפעולות הללו לא מתיישבות עם טבע הארץ, ולא מתאימות לאופי של היישובים שלנו. הם עוברים על ההלכה, על איסורי דאורייתא, והחמור מכל - הם מחללים שם שמים ומזהמים את כל מפעל ההתיישבות, ואם לא די בזה הם גם משבשים את עבודת כוחות הביטחון. ארץ ישראל מבקשת מאתנו לנקות את מפעל ההתיישבות, למעננו ולמען הדורות הבאים".

שרה אליאש, ממייסדי הישוב קדומים, הזהירה: "התוצאה היא אנרכיה שמדרדרת את החברה. אלימות היא מוצא אחרון - אינה מטרה בפני עצמה, ובמדינה ריבונית הכוח הזה נתון לצבא ולמשטרה בלבד. הלב כואב למראה מצוקתם של נערים טובים שמוסרים נפשם על חבלי ארץ - ועם זאת אנו קוראים להם להתיישב בתיאום עם מוסדות המדינה".

חגי לובר קרא שלא לגמגם מול התופעה והוסיף: "לא מגמגמים, מתנגדים. לא בגלל שאלימות מסכנת את ההתיישבות, אלא בגלל שאסור לפגוע בערבי רק בגלל שהוא ערבי. אלימות כלפי ערבים חפים מפשע היא עוול וחרפה מוסרית. כך עשו לנו אויבינו, ואנחנו לא נעשה זאת לעולם. ולו אני אראה פגיעה כזו, אשים את גופי כחוצץ כדי להגן עליהם. שיתביישו הפוגעים, השותקים והמגמגמים".