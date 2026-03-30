הנשיא דונלד טראמפ פרסם נוסף כלפי המשטר בטהרן ודרש ממנה לפתוח לאלתר את מיצר הורמוז.

ברשת החברתית שלו, טען טראמפ כי יש סיכוי "סביר" להסכם, אבל כשברקע הסירוב האיראני המוצהר לנהל משא ומתן מול ארה"ב - הוא איים שבלי הגעה להסכם בתוך זמן קצר ארה"ב "תמחק" את מתקני האנרגיה של הרפובליקה האיסלאמית, בכלל זאת את אי הנפט "חארג" שדרכו עוברים 90% מהנפט שאיראן מייצאת.

"ארצות הברית של אמריקה נמצאת בשיחות רציניות עם משטר חדש, ושקול יותר, כדי לסיים את המבצעים הצבאיים שלנו באיראן", כתב טראמפ.

"התקדמות גדולה הושגה, אך אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם בזמן הקרוב - וסביר להניח שהוא יושג - ואם מצר הורמוז לא 'ייפתח לעסקים' באופן מיידי, אנחנו נסיים את ה'שהות' הנפלאה שלנו באיראן על ידי פיצוץ ומחיקה מוחלטת של כל תחנות הכוח החשמליות שלהם, בארות הנפט והאי חארג (ואולי גם את כל מתקני ההתפלה!), שבהם נמנענו מ'לנגוע' עד כה בכוונה תחילה. זה יהיה נקמה על חיילינו הרבים, ואחרים, שאיראן טבחה והרגה במהלך 47 שנות 'שלטון הטרור' של המשטר הישן", סיכם.