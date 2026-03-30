בנק ישראל הודיע היום (שני) על השארת שיעור הריבית במשק על כנו - 4%. הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה שלא להוריד את הריבית חרף העובדה שהאינפלציה נמצאת בתוך טווח היעד שקבע הבנק, 2%, וזאת על רקע חוסר הוודאות בעקבות הלחימה באיראן ובלבנון והחשש כי האינפלציה תטפס בין היתר בעקבות התייקרות מחיר הדלק.

אתמול פרסם הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ד"ר שמואל אברמזון, נתונים המעלים כי בעקבות התארכות הלחימה נחתכת תחזית הצמיחה של כלכלת ישראל בחדות. לפי התחזית, בתרחיש שבו הלחימה באיראן תימשך עד אמצע אפריל והלחימה בלבנון עד סוף אפריל - מעריכים באוצר שהכלכלה תצמח ב-3.8% פחות מהתחזית הקודמת, שעודכנה גם היא כלפי מטה על רקע הלחימה.

באוצר הציגו גם תרחיש חמור יותר, שבו הלחימה באיראן תימשך עד סוף אפריל ובלבנון עד סוף הרבעון השני של השנה. במקרה כזה מעריכים כי הצמיחה תיחתך ל-3.3% בלבד. עם זאת, לפי התחזית המעודכנת, ככל שהפגיעה בצמיחה השנה תהיה משמעותית יותר, כך תצמח הכלכלה יותר בשנה הבאה.

גם בחודש שעבר הוחלט להשאיר את הריבית על כנה, חרף התמתנות האינפלציה וברקע המתיחות מול איראן. שר האוצר סמוטריץ' תקף אז את נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, על ההחלטה ומסר כי מדובר ב"החלטה שגויה, שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית".