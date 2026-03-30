סגן יו"ר הכנסת ח"כ ניסים ואטורי טוען כי היעוץ המשפטי של הכנסת מחרים אותו בזמן שהוא מנהל את ישיבות המליאה.

זאת לאחר שלפני יומיים, החליט במהלך ישיבת מליאה להוריד את ח"כ עופר כסיף מהדוכן. הייעוץ המשפטי התנגד להחלטה אך ואטורי התעקש וכסיף הורד מהדוכן על ידי סדרני הכנסת.

לטענתו, מאז הוא מוחרם בהוראת היועצת המשפטית לכנסת ובמהלך ניהול דיון היום (שני) נציגי הייעוץ המשפטי יצאו ברגע שעלה לדוכן. "לא יעלה על הדעת שדרג פקידותי יעשה דין לעצמו ויחרים נבחר ציבור רק כי הוא לא קיבל את דעתם. תפקיד הייעוץ המשפטי בכנסת הוא לייעץ אבל בסוף הח"כ יחליט בעצמו כיצד לנהוג. החרם של היועצים המשפטיים בכנסת הוא שערורייה".

מהכנסת נמסר כי אין שום החרמה של הייעוץ המשפטי כלפי ח"כ ואטורי.