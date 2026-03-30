בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (שני) את הרב משה יזדי בחלק מכתב האישום החמור נגדו. יזדי הורשע בעבירות מין בשתי נשים, הונאה והלבנת הון, תוך שנקבע כי ניצל את מעמדו הדתי לקבלת כספים וקיום יחסים. עם זאת, זיכוי ברוב האישומים האחרים עורר זעם בקרב הנפגעות: "נתתי את כל חיי ובסוף מדברים על הלבנת הון".

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (שני) את הרב משה יזדי בעבירות מין בשתי נשים מתוך שמונה שנכללו בכתב האישום. על פי הכרעת הדין, יזדי קיים עמן מערכות יחסים תוך ניצול מעמדו הדתי והחברתי, פערי הכוחות והאמון שניתן בו. יזדי הורשע גם בעבירת הונאה כלפי אישה נוספת ובהלבנת הון. לדברי השופטים, חלק מזיכויו של יזדי נבע מהתיישנות.

"הנאשם ניצל את הנשים גם מבחינה כספית, והיה דורש מהן לשלם סכומי כסף גדולים למטרות לא ברורות", קבע הרכב השופטים בראשות השופטת חגית מאק-קלמנוביץ. "עדותו של הנאשם והכחשותיו אינן מהימנות. הוא התנהל באופן מניפולטיבי, טען כי הוא סובל ממחלת נפש, וטענה זו התבדתה לחלוטין".

אחרי מתן הכרעת הדין הביעו כמה מן הנפגעות אכזבה קשה, וקראו קריאות לעבר יזדי ובני משפחתו באולם. אחת הנפגעות, שהרב זוכה מהאישומים הנוגעים אליה, אמרה לכאן חדשות: "20 שנה מהחיים שלי ובסוף מדברים רק על הלבנת הון - הנקודה הכי קטנה מכל הסיפור שעברתי. אני פשוט המומה". בסיום הדיון אמר יזדי: "משמונה נשים נותרו שתיים, וגם הן ייפלו".

עו"ד רוית זילברפרב, המייצגת חלק מהנפגעות, מסרה: "זה יום שבו רואים שעקרונות המשפט מתנגשים בעקרונות של צדק אוניברסלי. אנחנו נלמד את הנימוקים לזיכויים". התובע בתיק, עו"ד אביעד דוויק מפרקליטות מחוז ירושלים, מסר כי בית המשפט קיבל את הבקשה למעצרו של יזדי, והוא ייעצר החל ממחר בבוקר. "נלמד את הכרעת הדין ונשקול את צעדינו", הוסיף.