שורדי הנובה באפיית מצות באדיבות המצלם

קבוצה של שורדי הטבח ממסיבת ה"נובה", צעירים שראו את התופת מקרוב בשבעה באוקטובר, התכנסה השבוע לטקס מרגש של אפיית מצות לקראת חג הפסח, ביוזמת הרבנית צילי שניידר יו"ר 'קשר יהודי', שמלווה אותם יחד עם מתנדבי הארגון.

סביב השולחנות הארוכים עמדו הצעירים, חלקם עדיין נושאים את הצלקות, אחרי שזכו לשיעור הכנה מיוחד לחג הפסח מפי רבה של גדרה הרב ירון אשכנזי.

"מרגש ומיוחד, איזה חיבור מטורף", אמר שקד, שורד הטבח, שהשתתף באפיית המצות. "מעבר לחוויה הקבוצתית, יש כאן משהו עמוק הרבה יותר. לחשוב שאני עומד לאכול בליל הסדר מצות שהכנו בעצמנו, במו ידינו, תוך הקפדה על כל כללי ההלכה, זה נותן משמעות אחרת לגמרי למצווה המיוחדת הזו. אחרי כל מה שעברנו, להחזיק מצה כזו ביד, שנוצרה מתוך רצון וחיבור למסורת שלנו, זה הניצחון האמיתי. זה מחבר אותנו לשורשים שלנו בצורה הכי חזקה שיש, דווקא עכשיו".

הרבנית צילי שניידר, יו"ר 'קשר יהודי', סיכמה: "זכינו להיות חלק מרגע מרגש ומיוחד - טקס אפיית מצות עם שורדי הטבח במסיבת הנובה, אנשים שחוו את התופת ונותרו עם צלקות בגוף ובנפש, אך עם לב ענק שממשיך לפעום בתקווה ואמונה גדולה. השורדים, שנושאים בקרבם סיפורי גבורה ואמונה, התרגשו לקחת חלק במצוות אפיית המצות שהן 'מאכל האמונה' ומילאו אותנו בהשראה גדולה לקראת חג-החירות".