היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הודיעה היום (שני) על עצירה מיידית של העברת מאות מיליוני שקלים למוסדות תורניים ולנוער חרדי נושר, כספים שאושרו במהלך הלילה במסגרת מרתון ההצבעות על תקציב המדינה לשנת 2026.

בהרב מיארה הגדירה את המהלך של הקואליציה כניסיון בלתי חוקי לעקוף את פסיקות בג"ץ בעניין הגיוס.

במהלך הלילה, הצליחו הסיעות החרדיות להעביר סדרת הסתייגויות לחוק התקציב, שנועדו להבטיח כי כספים קואליציוניים המיועדים למגזר החרדי יועברו ישירות לתוכניות הרלוונטיות במשרד החינוך, במקום להישאר ב"רזרבה" המותנית באישור משפטי ובוועדת הכספים.

במכתב חריף שפרסמה, הבהירה היועמ"שית כי המהלך אינו תקף מבחינה פרוצדורלית. "אישור ההסתייגויות ללא חוות דעת משפטיות ומקצועיות מהווה ניסיון להתגבר על מהלכים שננקטו ליישום פסק הדין בעניין הגיוס, ועל פסקי דין הנוגעים למתן הטבות למשתמטים", כתבה בהרב מיארה.

היועצת ציינה כי הנחתה את גורמי המקצוע במשרדי הממשלה שלא לבצע את ההעברות התקציביות בפועל. לדבריה, הממשלה מחויבת להנחיה 1.1801, הדורשת בחינה משפטית מדוקדקת של כל הסכם פוליטי בעל משמעות תקציבית - דרישה שלא קוימה במקרה זה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "‏התרגיל הלילי של המפלגות החרדיות נפסל- הכסף נעצר. ‏לאחר הפנייה של יש עתיד ליועמ"שית, היא הנחתה לעצור את כל הכסף הלא חוקי שאושר בלילה ודורשת צעדים נוספים נגד המשתמטים. ‏כמו שהבטחתי, עלינו אפשר לסמוך. החגיגות של דרעי, נתניהו וסמוטריץ היו מוקדמות מדי. נמשיך להילחם עבורכם. הכסף הזה לא יעבור".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב: "התקציב אושר אמש כדת וכדין, ברוב חסר תקדים. אין רשות לגלי בהרב מיארה להתערב בכך - זו עבריינות על פי כל קנה מידה והשנאה שלה כלפי הציבור החרדי גלויה לעין כל. עשרה קבין של שנאה ירדו לעולם ותשעה היא נטלה".