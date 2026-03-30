מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, אסמאעיל קאאני, האיש האמון על הפעלת "שלוחות" הטרור של איראן במזרח התיכון, שבר היום (שני) שתיקה ממושכת.

קאאני פתח חשבון רשמי ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) ופרסם ציוץ תוקפני נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"נתניהו חלם על הרחבת רצועת הביטחון באזור, אבל האש החכמה והאמיצה של חיזבאללה בצפון, ושל החות'ים בדרום, חשפה את הבטחות השווא של המשטר הציוני למתנחלים", כתב קאאני בציוץ הבכורה שלו.

הוא הוסיף מסר מאיים: "משאלת מפקדי ההתנגדות התגשמה: חמ"ל אחד של חזית ההתנגדות, עליכם להתרגל לסדר החדש באזור".

הופעתו של קאאני ברשת החברתית מגיעה לאחר תקופה ארוכה שבה לא נראה בציבור או מסר הצהרות רשמיות מאז תחילת מבצע "שאגת הארי".

היעלמותו הזינה גל של שמועות בעולם הערבי ובאיראן, שכללו האשמות קשות לפיהן הוא משמש כמרגל עבור ישראל.

ציוציו של קאאני הגיעו בתגובה ישירה לדברים שנשא אתמול נתניהו במהלך ביקור בפיקוד הצפון. "הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת. אנחנו נחושים לשנות את המצב בצפון מיסודו".

נתניהו הוסיף מסר של עוצמה מול הציר האיראני: "איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה וחמאס הוא לא אותו חמאס. אלה כבר לא צבאות טרור שמאיימים על הקיום שלנו - אלה אויבים מוכים, שנלחמים על הקיום שלהם".