לשכת ראש הממשלה פרסמה הערב (שני) הודעה רשמית בשמה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ובה היא מודיעה כי החליטה לדחות את ההצעות להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.

ההודעה מגיעה לאחר חזרתה מביקור מדיני בוושינגטון, אליו יצאה בהזמנתה האישית של הגברת הראשונה של ארה"ב, מלאניה טראמפ.

בהודעה הרשמית נמסר כי נתניהו מודה לחבר הכנסת ששון גואטה על ההמלצה המכובדת להשיא משואה, ולשרה מירי רגב הממונה על הטקסים.

עם זאת, נתניהו בחרה להעביר את הכבוד לאזרחי המדינה ולכוחות הביטחון הנמצאים בלחימה ממושכת.

"בעת הזאת, כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמת קיום ובימים היסטוריים מול איראן, מדגישה הגב' נתניהו כי הדלקת המשואה ביום העצמאות ראויה להיות לאזרחי מדינת ישראל המופלאים", נכתב בהודעה.

נתניהו ציינה כי המשואה צריכה להוקיר את אלו העומדים בגבורה בחזית ובעורף ומגלים ערבות הדדית יוצאת דופן לאורך קרוב לשנתיים וחצי של לחימה.

עוד הוסיפה רעיית ראש הממשלה כי היא מבקשת שהמשואה תהיה שייכת ללוחמים וללוחמות, ולטייסים הנועזים "המגביהים לטוס ומגיעים למרחקים". "לכולם שלוחה ברכה והצלחה - וכולם הם מדליקי המשואה", סיכמה.