התקיפה וקולות הקשר דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (שני) נתונים חדשים אודות פעילות חיל האוויר במרחב ביירות.

במאמץ משותף של חיל האוויר, פיקוד הצפון ואגף המודיעין, הושמדו למעלה מ-100 מגדלי טרור רבי-קומות אשר שימשו את ארגון הטרור חיזבאללה בלב בירת לבנון.

לפי צה"ל, מבנים אלו, שחלקם חלשו על קו הרקיע של ביירות, שימשו כתשתיות קריטיות עבור חיזבאללה לצרכי פיקוד, שליטה והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

בצה"ל מדגישים כי ארגון הטרור הטמיע את המפקדות הללו במכוון בלב שכונות מגורים צפופות ובתוך אוכלוסייה אזרחית. "זוהי דוגמא נוספת לניצול הציני של ארגון הטרור באזרחי לבנון", נמסר מצה"ל.

בתיעודים שפורסמו נראים רגעי קריסת המבנים וכן נשמעות הקלטות קשר של הטייסים ומפעילי הכטב"מים במהלך הביצוע המדויק.