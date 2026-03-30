מחקו את ישראל ממפת העולם: חנות הכלבו היוקרתית "סלפריג'ס" בלונדון ספגה ביקורת חריפה, לאחר שהציגה גלובוס ענק עליו נכתב "פלסטין" במקום "ישראל".

הגלובוס המסתובב המואר נמכר בחנות הכלבו היוקרתית ברחוב אוקספורד. מקס רדפורד, פעיל פרו-ישראלי, הבחין בגלובוס הענק ונדהם לראות את המילה "פלסטין" מופיעה במקום בו נמצאת מדינת ישראל. הוא כתב הודעת מייל זועמת לראשי הכלבו היוקרתי, והאשים אותם "בביטול מדינת ישראל".

"זהו בבירור מהלך פוליטי מצד היצרנים למחוק את ישראל, וכאשר סלפרידג'ס מחזיקה פריט כזה במלאי זה מביש", אמר רדפורד. בתגובה לתלונה, טענו ראשי "סלפריג'ס' כי חלק מהמדינות הקטנות יותר בגלובוס סומנו על ידי מספר, במסגרת שיטת מספור במקום לציין את שמות המדינות.

עם זאת, מדינות קטנות יותר מאשר ישראל צוינו בשמן המלא. גם המדינות השכנות, בהן סוריה, עיראק וערב הסעודית סומנו בבירור יחד עם ערי הבירה שלהן. רדפורד דחה את ההסבר של ראשי הכלבו .

"כשהתלוננתי, הם אמרו בתחילה שישראל מסומנת במספר המופיע לפי מפתח מסוים. במקרה כזה, מדוע 'פלסטין' מופיעה במפה על חשבון ישראל? העובדה שפלסטין נוספה על חשבון ישראל היא הבעיה", אמר רדפורד. לאחר עוד ביקורות מצד מבקרים נוספים שהבחינו כי ישראל נעלמה מהגלובוס, החליטו ראשי "סלפריג'ס" להסיר את הגלובוס הענק מהתצוגה בכלבו.