מעצרו של המחבל דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הערב (שני) תיעוד מרגע מעצרו של המחבל שביצע את פיגוע הדקירה לפני כשלושה שבועות ברמת גן, בו נפצע באורח קשה גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית בעיר.

בתיעוד ניתן לראות את סיירי תחנת בני ברק-רמת גן כשהם מאתרים את המחבל, בן 20 תושב ג'ת, ומתעמתים עמו.

המחבל נשמע בתיעוד מנסה להיתמם בפני השוטרים: "אני מבטיח לך אני לא עשיתי כלום. כל האנשים מסתכלים עליי, מה אתה רוצה ממני? אני לא עשיתי כלום".

במהלך החקירה עלה כי המחבל פעל בשיטתיות כדי להעלים ראיות לאחר הפיגוע: הוא השליך את הקפוצ'ון שלבש בזמן הדקירה וניסה להיפטר מהסכין ששימשה אותו ככלי רצח.

עם זאת, פעילות נחושה של השוטרים בשטח, שכללה סריקות יסודיות בנתיב מנוסתו, הובילה למציאת הסכין והפריטים שהשליך, מה שסייע בביסוס התיק נגדו.

היום הוגש נגד המחבל כתב אישום חמור המייחס לו עבירה של ניסיון רצח בנסיבות מחמירות. בכתב האישום מודגש כי מדובר בפיגוע דקירה שבוצע ממניע לאומני ברור, במטרה לפגוע באזרח ישראלי.