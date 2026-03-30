תחנת דלק
משרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (שני) על עדכון מחירי הדלק לחודש אפריל, המבשר על התייקרות חדה.

בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי, יעלה המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בפיקוח ל-8.05 ש"ח בשירות עצמי (כולל מע"מ).

מדובר בזינוק של 1.03 ש"ח לעומת העדכון הקודם, ובכך חוצה מחיר הדלק את רף 8 השקלים לראשונה מזה זמן רב. רמת מחירים זו נחשבת לשיא חדש שלא נראה בישראל מאז יולי 2022.

לפי משרד האנרגיה, עיקר ההתייקרות נובע מזינוק חד של כ-49% במחירי הבנזין באזור אגן הים התיכון, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם. בנוסף, נרשמה עלייה של כ-2% בשער החליפין, שתרמה אף היא לייקור.

עוד עולה מהנתונים כי מרכיב המס (בלו ומע"מ) מהווה יחד כ-60% ממחיר הדלק לצרכן, כאשר הבלו לבדו עומד על כ-45% מהמחיר.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8.05 שקלים, עלייה של 1.03 שקלים לעומת העדכון הקודם - זינוק של כ-14.7%. תוספת עבור שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 25 אגורות לליטר.

באילת, שם המחיר אינו כולל מע"מ, יעמוד המחיר על 6.82 שקלים לליטר - עלייה של 87 אגורות.