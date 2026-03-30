משרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (שני) על עדכון מחירי הדלק לחודש אפריל, המבשר על התייקרות חדה.

בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי, יעלה המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בפיקוח ל-8.05 ש"ח בשירות עצמי (כולל מע"מ).

מדובר בזינוק של 1.03 ש"ח לעומת העדכון הקודם, ובכך חוצה מחיר הדלק את רף 8 השקלים לראשונה מזה זמן רב. רמת מחירים זו נחשבת לשיא חדש שלא נראה בישראל מאז יולי 2022.

לפי משרד האנרגיה, עיקר ההתייקרות נובע מזינוק חד של כ-49% במחירי הבנזין באזור אגן הים התיכון, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם. בנוסף, נרשמה עלייה של כ-2% בשער החליפין, שתרמה אף היא לייקור.

עוד עולה מהנתונים כי מרכיב המס (בלו ומע"מ) מהווה יחד כ-60% ממחיר הדלק לצרכן, כאשר הבלו לבדו עומד על כ-45% מהמחיר.

תוספת עבור שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 25 אגורות לליטר.

באילת, שם המחיר אינו כולל מע"מ, יעמוד המחיר על 6.82 שקלים לליטר - עלייה של 87 אגורות.