מאות בני משפחה, חברים ולוחמים ליוו היום (שני) למנוחות בבית העלמין הצבאי בחולון את סמל לירן בן ציון ז"ל, בן 19 מחולון, לוחם שריון בגדוד 9 של עוצבת "עקבות הברזל" (401), שנפל בקרב בדרום לבנון.

אביו של לירן, אייל, נפרד ממנו במילים מצמררות: "איך יכול להיות שאני אמור להגיד עליו קדיש? איך יכול להיות? לירן, גיבור שלנו, ילד כזה טוב. רק מי שהכיר אותך יודע מי זה לירן, איזה ילד, איזה ערכים, איזה מידות, איזו אהבה".

הוא הוסיף: "לירן, אתה ילד גאווה טהור. אין דברים רעים להגיד עליך, אתה ילד טהור, נשמה שלי. זכיתי בך לזמן קצר ואני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לנו אותך, אפילו שזה לזמן קצר".

אמו של לירן, קרן, זעקה מתוך השבר העמוק: "שיהיו לנו כבר בשורות טובות. די כבר, די להלוויות האלו, די לכאב הזה של הילדים שהולכים ושוכבים פה באדמה. מה שווים כל החיים האלה? די למלחמות, תעשו כבר שלום. לירן, אתה יודע עד כמה אני אוהבת אותך, אתה יודע כמה אבא והמשפחה אוהבים אותך. תהיה לנצח חסר לנו, לנצח".

דודתו בטי הוסיפה: "אנחנו עומדים כאן והלב מסרב להבין ומסרב לקבל. יש רגעים בחיים שבהם המילים פשוט לא מספיקות והכאב גדול מכל ניסיון להסביר. ילד אהוב, אחיין יקר, גיבור, גיבור - קשה וכמעט בלתי אפשרי לדבר עליך בלשון עבר. לירן שלנו תמיד היה עם החיוך הרחב והחיבוקים. לירן, גדלת לתפארת בבית שמקדש ערכים, אהבת את החיים, ידעת להעריך כל רגע, כל מפגש, כל ארוחה משפחתית".

בשם צה"ל ספד לו סגן-אלוף רותם, שסיפר על מסלולו הצבאי הקצר אך המשמעותי של לירן, שהתגייס במרץ 2025: "עברת טירונות והכשרה מתקדמת ולאחר מכן שובצת בצוות חפ"ק הסמג"ד כתותחן - דבר שמעיד על המקצועיות, האחריות והחשיבות הרבה בתפקיד".

המפקד הוסיף וסיפר על דמותו של לירן בתוך היחידה: "תמיד היה חשוב לך למצוא את המשמעות בכל דבר שאתה עושה. לא רצית לעשות דברים סתם - ראית בעשייתך חשיבות עליונה וביצעת את תפקידך באהבה וברצון להתפתח ולהשתפר כל הזמן. חבריך בצוות מספרים כי מרגע הגעתך לחפ"ק הכנסת אור ונכנסת ללב של כולם. היית תמיד עם חיוך על הפנים ובאינטליגנציה רגשית גבוהה. ראית תמיד את הסובבים אותך, היית איש שיחה. היית לוחם בעל למידה מתמדת, מרים את מצב הרוח של כולם סביבך, חברותי ובעל מוטיבציה גבוהה. בדרכך המיוחדת הצלחת להשאיר חותם בליבם של רבים".