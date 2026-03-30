סרטון שפורסם בטיקטוק של ערוץ 7 מציג את תקציב המדינה לשנת 2026, שאושר הלילה (בין ראשון לשני) בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.

התקציב עבר לאחר עיכוב של שלושה חודשים, ברוב של 62 חברי כנסת מול 55 מתנגדים, ומסתכם בכ-699 מיליארד שקל - התקציב הגבוה ביותר בתולדות מדינת ישראל.

אחד השינויים הבולטים בתקציב הוא העלייה החדה בתקציב הביטחון, שזינק ל-144 מיליארד שקל לאחר תוספת של 32 מיליארד. במקביל, נרשם קיצוץ של יותר מ-3% במשרדי הממשלה האזרחיים, מה שמבטא שינוי משמעותי בסדרי העדיפויות.

לצד זאת, מגבלת ההוצאה עומדת על כ-699 מיליארד שקל, אך בפועל היקף ההוצאה הכולל שהממשלה רשאית להגיע אליו בשנת הכספים עשוי להגיע לכ-850.59 מיליארד שקל, כולל תקציבי פיתוח וחשבון הון.

במקביל לאישור התקציב, אושרו גם כ-790 מיליון שקל במסגרת כספים קואליציוניים, שיופנו בין היתר לישיבות ולמוסדות חרדיים. בקואליציה הדגישו כי מדובר בכספים שהוקפאו בעבר וכעת שוחררו.

השורה התחתונה עבור אזרחי ישראל היא חלוקת משאבים מחדש: יותר כסף לביטחון ופחות לשירותים הציבוריים השוטפים.