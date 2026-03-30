בעוד שבקואליציה חגגו הערב (שני) את אישורו הסופי של חוק עונש מוות למחבלים, העיתונאי והפרשן המשפטי אבישי גרינצייג פרסם ביקורת נוקבת על נוסח החוק, וטען כי מדובר ב"אחד החוקים הכי אוויליים" שראה.

במוקד הביקורת של גרינצייג עומדת ההגדרה המשפטית שנקבעה בחוק: "הגורם בכוונה למותו של אדם מתוך מטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל".

לדבריו, מדובר בהגדרה ערטילאית שאינה מתאימה למשפט פלילי, ובוודאי לא לכזה הגוזר עונש מוות. "הגדרה חוקית צריכה להיות ברורה ולא משהו ערטילאי. בטח הוראה חוקית במשפט פלילי שגוזרת עונש מוות", כתב. לדבריו, מדובר ב"הגדרה הכי לא ברורה שאפשר למצוא. ‏זו הגדרה של פובליציסט".

הוא טוען כי הניסוח המקורי של החוק דיבר על רצח ממניע לאומני או גזעני, אך שונה ברגע האחרון מחשש "שהחוק חלילה יגרום לכך שבית משפט יגזור עונש מוות על יהודים שרצחו ממניע לאומני. אז חשבו איך אפשר לגזור עונש מוות רק על ערבים, מבלי להגיד זאת בפירוש ואז שהחוק הזה ייפסל על רקע גזענות? ‏אז הלכו על הניסוח הביזארי והעמום הזה".

לדבריו, העמימות הזו היא בדיוק מה שימנע מהשופטים להשתמש בחוק: "‏הניסוח הזה מותיר שיקול דעת עצום לשופטים לקבוע האם מטרת המחבל הייתה 'לשלול את קיומה של המדינה' ‏ומכיוון שמדובר פה על עונש מוות ומכיוון שאנחנו עוסקים ברמת הוכחה שנדרשת בפלילים, ברור שהסעיף יפורש בצורה הכי מצומצמת שיש, וב-99.5% לפחות מהמקרים יישאר ספק".

עוד מציין גרינצייג כי למרות המצג של עונש חובה, החוק מותיר לשופטים שיקול דעת להימנע מגזירת עונש מוות מ"נימוקים מיוחדים שיירשמו". הוא מוסיף כי פנה לאחד ממציעי החוק, ח"כ ניסים ואטורי, ושאל לפרשנות הסעיף, אך קיבל תשובה שלדבריו אינה תואמת את נוסח החוק שאושר.

הוא מדגיש כי "גם אם יצליחו להוכיח מעבר לכל ספק שמטרת המחבל הייתה 'לשלול את קיום המדינה', בהנחה שמישהו בכלל יודע מה זה אומר, ‏עדיין יישאר שיקול דעת לשופטים שלא לגזור מוות".

‏"כל מי שמוחא כפיים לחוק הזה מוכר לציבור אוויר חם", סיכם גרינצייג בחריפות. "‏אבל בניגוד למערכון החביב שהאוויר הזה יעלה שקל בלבד, כאן האוויר הזה יעלה מחיר מדיני כבד - והציבור יגלה שלא קיבל כלום. החוק נועד להיפסל, ואם לא - להישאר כאנדרטה וכאבן שאין לה הופכין. עצוב כמה שזה עצוב".