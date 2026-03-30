רון מושקוביץ, אחיו של עופר (פושקו) מוסקוביץ ז"ל שנהרג מירי צה"ל בקיבוץ משגב עם, מותח ביקורת חריפה על ממצאי תחקיר צה"ל וטוען כי אין לקיחת אחריות מצד הדרג הפיקודי.

בשיחה עם העיתונאי בן כספית הבהיר מוסקוביץ' כי למרות שמדובר בתחקיר שנראה מקצועי, הוא מתקשה לקבל את המסקנות הסופיות.

לדבריו, האירוע משקף שורת כשלים חמורים בשיקול הדעת - החל ממיקום הצבת הסוללה, דרך שימוש במפות לא מעודכנות ועד להחלטה על ירי מעל יישוב אזרחי עם מרווחי ביטחון מצומצמים ביותר.

"כמה טימטום ואיוולת מתגלמים באירוע הזה", אמר מוסקוביץ'. "אכן, אין כשלים מוסריים. אני אפילו מסכים. לא ברמת הצבא. אבל הכשלים ברמת שיקול הדעת של דרגי הפיקוד, ממיקום הצבת הסוללה, דרך שימוש במפות תכסית לא מעודכנות, ירי מעל יישוב בתוואי קרקע גבוה ושולי ביטחון של רק 20 מטרים".

הוא דרש נשיאה באחריות על המדיניות שהובילה לאסון: "מישהו צריך לקחת אחריות. על הנהלים, על המדיניות, על שיקול הדעת המקצועי. זה לא פגז אחד. חמישה פגזים נחתו במשגב. כל בוגרי חיל התותחנים לדורותיהם שדיברו איתי לא מסוגלים לקבל את ההסברים".

מוסקוביץ תהה האם תרבות ה"אחריות ללא אשמה" חלחלה מהדרג המדיני לצבאי: "ייתכן שזו פשטה בצה"ל? אני מבין שאנחנו באמצע לחימה ולא רוצים לפגוע במוטיבציה של הלוחמים" אבל "יתכן ששינוי ההנחיות אכן יציל חיים. אבל לא יתכן שאין לקיחת אחריות של אף גורם פיקודי. לא יתכן שאף קצין בכיר לא יעמוד על הפודיום ויגיד כשלתי".

לדבריו, חוסר נטילת האחריות האישית פוגע באמון הציבור: "אני לא מחפש הדחות. לא עריפת ראשים. אני רוצה להרגיש שיש על מי לסמוך. שיגידו לנו את האמת. שיש שם אנשים אמיצים שגם טועים. כולנו טועים. המנהיגים האמיתיים מוכנים לחטוף את הבוקס בפנים קבל עם ועדה כאשר הם טועים. גם בצה"ל. על אחת כמה וכמה בירושלים. כמה מאכזב שכנראה אין כאלה".

הביקורת מגיעה לאחר שצה"ל הציג את ממצאי התחקיר על האירוע, שבו נהרג מוסקוביץ מפגיעת פגזים שנורו במסגרת סיוע לכוחות מתמרנים.

לפי התחקיר, הירי נבע מהתלכדות של מספר גורמים מבצעיים, בהם תנאי שטח מורכבים, היבטים במערכת חישובי הירי ותקלה בחישובי התבליט. בצה"ל הדגישו כי לא נמצאה התרשלות או כשל ערכי מצד המפקדים והלוחמים.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קבע כי מדובר באירוע קשה ומצער המחייב הפקת לקחים, והורה לבחון מחדש את נהלי הבטיחות, במיוחד בכל הנוגע לירי ארטילרי בסמוך ליישובים.

בנוסף, הוחלט על החמרת הנהלים בנושא ירי מעל אזורים אזרחיים, לצד בחינה מחודשת של פריסת הסוללות והפעלת האש.

בצה"ל ציינו כי ממצאי התחקיר הוצגו למשפחה וכי הלקחים יוטמעו בקרב מפקדי וחיילי חיל התותחנים. עוד נמסר כי הצבא משתתף בצער המשפחה וקהילת משגב עם.