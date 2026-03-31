היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות, בבוקר יתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ.

מחר, ערב פסח, יהיה מעונן חלקית עד מעונן וחמים יותר, ייתכן אובך. משעות הצהריים ירד גשם מדי פעם ברוב חלקית הארץ, וייתכנו סופות רעמים בודדות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום.

יום חמישי חג הפסח יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יוסיפו לרדת גשמים מקומיים ברוב חלקי הארץ, וייתכנו סופות רעמים בודדות. קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. הטמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע.

בשבת חול המועד יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהממוצע לעונה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.