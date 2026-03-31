ראש העיר ניו יורק, זוהראן ממדאני, מנסה לשדר פעם אחר פעם 'עסקים כרגיל' בכל הקשור ליחסיו עם הקהילות היהודיות אך מתברר שהסלידה ממנו בחלקים גדולים מהציבור היהודי בעיר עולה מעל פני השטח.

הלילה (שלישי) השתתף ממדאני באירוע לקראת פסח של ארגון "זרעים של שלום" במנהטן. מדובר בארגון שמאל שמטרתו להוביל קידום מדינה פלסטינית.

במהלך האירוע, בעת שממדאני נשא נאום, התפרץ לעברו אדם בקהל וקרא לו "אנטישמי".

עוד לפני כן הודיע הקומיקאי הישראלי-אמריקני, מודי רוזנפלד, כי החליט לבטל את הופעתו שהוזמנה זמן רב מראש, בשל העובדה שממדאני נוטל חלק באירוע. בפוסט באינסטגרם מטעמו של רוזנפלד נכתב "לא היינו מודעים לכך שממדאני משתתף באירוע עד היום. מודי לא יגיע להופיע כשהוא נוכח".

נזכיר כי ממדאני התייחס בעבר לסיפור יציאת מצרים כ"קריאה למאבק לשחרור" כשהוא רומז למאבקם של הפלסטינים. הוא גם טען בהקשר לחג הפסח כי "כולם זקוקים לאמונה משותפת אל מול פרעונים סביבנו, כמו הנשיא דונלד טראמפ".