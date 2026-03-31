כולנו ראינו את התמונה של דרעי וסמוטריץ' צוחקים במליאת הכנסת לאחר התכסיס הפוליטי ההו-כה-מתוחכם שהם עשו לאופוזיציה, בו גרמו לה להצביע בעד הסתייגויות שלמעשה מאשרות תוספות כספיות נכבדות למגזר החרדי לתקציב 2026, וכביכול הפילו אותה בפח.

כ-800 מיליון ₪ נוספים אושרו כך אתמול, והם מצטרפים למיליארדים נוספים שנמצאים כבר בבסיס התקציב ומגיעים, בין השאר, לישיבות שתלמידיהן אינם משרתים בצבא, מוסדות חינוך שאינם מלמדים לימודי ליבה, רשתות חינוך מפלגתיות שחלקן גם מפלות על בסיס עדתי, ועוד. אבל האמת היא שהבדיחה לא על חשבון האופוזיציה או הציבור היצרני בישראל - הבדיחה היא גם על חשבונם. אולי, אפילו, בעיקר על חשבונם.

המודל החרדי הכלכלי הוא לא רק לא-ערכי או לא-מוסרי, הוא פשוט לא בר-קיימא. חברה שלמה שגדלה בלי השכלה ובלי הכשרה לחיי מעשה, מגדלת דורות של מבוגרים שגם כשהם כבר יוצאים לשוק התעסוקה - הם פשוט לא מצליחים להשתכר מספיק בשביל לעמוד על הרגליים. בהינתן הגידול הדמוגרפי הטבעי של המגזר החרדי, למדינה יישאר ציבור יצרני, משכיל ומגויס קטן מדי בשביל לשאת את כולם על גבו.

משפחה חרדית ממוצעת מקבלת מהמדינה כיום הרבה יותר ממה שהיא נותנת לה. רק העשירון העליון בחברה החרדית נותן למדינה יותר ממה שהוא לוקח; 90% מהחברה החרדית חיים על חשבון מדינת ישראל, כך לפי המחקר המקיף "על המסים ועל הנפלאות" של פורום קהלת. רק כמחצית (53%) מהגברים החרדים יוצאים לשוק התעסוקה, אבל גם כשהם כבר יוצאים הם מרוויחים כמעט חצי מגבר יהודי לא-חרדי (המכון הישראלי לדמוקרטיה; שלדור). בניגוד למה שיו"ר וועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, אמר אמש - לימודי ליבה דווקא כן עוזרים, וכשאין השכלה - אין גם פרנסה טובה, וגם אין מסים למדינת ישראל. אין רופאים, מתכנתים, אנשי מודיעין וסייבר, הייטק, חוקרים, מדענים ועוד.

כשהקואליציה והעסקנים החרדים מעבירים עוד ועוד כספים שמתמרצים בפועל השתמטות בחברה החרדית ומקבעים את המצב הקיים, הם לא פוגעים רק בציבור המשרת - הם פוגעים בציבור שלהם. כי אם מדינת ישראל תהיה חלשה יותר, ביטחונית וכלכלית, היא תוכל לתת פחות לאזרחיה, בחינוך, רווחה, תשתיות והגנה. הראשונה שתיפגע מזה תהיה דווקא האוכלוסייה החלשה יותר, הענייה יותר, זו שנתמכת היום על ידי המדינה וזקוקה לה יותר מכולנו כדי להתקיים. לא תהיה פה קריסה מפוארת, אלא התדרדרות איטית ברמת החיים של כולנו, שאם לא נשכיל לעצור בזמן - יהיה מאוחר מכדי לתקן.

החיוכים הזחוחים של הקואליציה אמש שידרו תמונת ניצחון, אבל אף אויב אמיתי לא הובס. אין פה "אנחנו" ו"הם". יש פה את מדינת ישראל, ואם אנחנו רוצים שהיא תהיה חזקה ותשגשג, אנחנו חייבים לקטוע את המודל החרדי שמתגמל השתמטות ומתמרץ חיי עוני והסתמכות על משאבי המדינה.

אזרחי מדינת ישראל קמו הבוקר וגילו שיש להם קואליציה שבוזזת אותם; אופוזיציה רשלנית שלא בודקת מספיק מה היא עושה; ורק הנהגה שלוקחת עלינו אחריות - אין לנו.

הכותרות האמיתיות של היום הזה הן לא טריקים פוליטיים מלוכלכים ואף לא העברת תקציב כזה או אחר. הכותרות האמיתיות הן עוד חייל גיבור שנפל בלבנון, עוד פצועים בחזית, עוד מילואימניקים ואנשי קבע שלא רואים בית, עוד אזרחים מופגזים בצפון ובכל רחבי הארץ. וממשלה אחת, שלא מחויבת לאזרחיה הציוניים ולעתיד ילדי המדינה כולה.

למול הממשלה שמתעדפת את התכסיס הפוליטי והתקצוב המגזרי על פני טובת הכלל, ניצבים אזרחים ואזרחיות עם סדר עדיפויות הפוך, שהתייצבו שוב להבטיח את שלום העם כולו בשמי איראן ובאדמת לבנון, ושקידמו במשך שנים השכלה, מדע ועבודה שאיפשרו את ההישגים המרשימים של ישראל במאבק הזה. התיקון לא יתחיל מעירנות להסתייגויות בהצבעות התקציב באישון לילה, אלא בהחלטה אמיצה של הציבור הישראלי לאור יום, להפסיק להעניק את הכוח למי שמתגמל השתמטות ומתמרץ חיי עוני בלי כלים וכישורים לעתיד כלכלי.

הממשלה כבר העבירה את התגמול למי שלא לוקח אחריות על הסיפור המשותף שלנו. עכשיו תורנו לתקן.

הכותבת היא מנהלת הקהילה במרכז ריבוא - הבית הרעיוני של ברית המשרתים