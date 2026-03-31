בעיר שדרות אבלים על נפילתו של סרן נועם מדמוני ז"ל, מפקד צוות בסיירת נח"ל, שנהרג בהיתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. יחד עמו נפלו שלושה מלוחמיו במהלך הקרב.

מהעירייה נמסר כי נועם ז"ל למד בבית הספר היסודי "תורני חדש" בשדרות ובהמשך בישיבה התיכונית בכפר מימון. בנוסף, היה חניך בתנועת בני עקיבא בעיר.

נועם ז"ל הותיר אחריו הורים, בועז ושרונה, אח ואחיות. ראש העיר אלון דוידי, שביקר בבית המשפחה לפנות בוקר, ספד לנועם ואמר, "נועם ז"ל, בנם של בועז ושרונה היקרים, היה חלק ממשפחה גדולה, שורשית, מוכרת ואהובה בעירנו. הוא צמח על ברכי הערכים והנתינה - היה חניך בסניף בני עקיבא, היה מלח הארץ במלוא מובן המילה."

עוד הוסיף דוידי, "אתמול, בשעות הערב, במהלך פעילות של סיירת נח"ל בגזרה המערבית בדרום לבנון, נתקלו נועם וצוותו בחוליות מחבלים מטווח קצר. הם נלחמו בגבורה עילאית והשיבו אש".

"גם ברגעים הקשים ביותר, תחת חילופי ירי כבדים ותוך כדי פינוי הנפגעים כשהמחבלים אף ירו טיל נ"ט לעבר הכוחות - הלוחמים שלנו לא נסוגו ועשו הכל כדי להשלים את המשימה ולהגן זה על זה. נועם, גיבור שלנו, עיר שלמה בוכיה עליך היום".

נועם ז"ל יובא למנוחות בלוויה צבאית היום (שלישי) בשעה 15:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין בשדרות.