תיעוד: מתקפה באיספהאן עם פצצות חודרות בונקרים ללא

גורם אמריקני רשמי אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי ארצות הברית תקפה מחסן תחמושת גדול באיספהאן באמצעות פצצות "חודרות בונקרים" במשקל 2,000 פאונד (כ-900 ק"ג).

לדברי הגורם, נעשה שימוש בכמות גדולה של החימוש לצורך התקיפה. הנשיא טראמפ פרסם את תיעוד התקיפה בחשבונו בTruth Social.

בתוך כך ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי טראמפ אמר למקורביו כי הוא מוכן לסיים את המלחמה מול איראן אפילו אם מצר הורמוז יישאר חסום ברובו.

שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט אמר מצידו אתמול בריאיון לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית כי "עם הזמן תשתלט ארה"ב מחדש על המצר, ויהיה בו חופש ניווט בין אם באמצעות ליווי אמריקני או באמצעות ליווי רב-לאומי".

אתמול אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לויט כי "היעדים של המבצע הם: השמדת הצי האיראני, השמדת הטילים הבליסטיים שלהם, פירוק התשתית התעשייתית הביטחונית שמייצרת את כלי הנשק שאיימו לאורך זמן על ארה"ב ובעלות בריתה, וכמובן מניעת האפשרות מאיראן להשיג נשק גרעיני. פתיחה מלאה של המצר היא יעד שהממשל פועל לקראתו, אך היעדים המרכזיים של המבצע הוגדרו בבירור לציבור האמריקני על ידי המפקד העליון".