עמרי אסנהיים בבית המשפט הרשות השופטת

העיתונאי עמרי אסנהיים הסביר בבית המשפט העליון מדוע לדעתו אסור להכריח אותו למסור את חומרי הגלם מהראיון שערך עם אלי פלדשטיין שעוררו סערה ואף גרמו לפתיחת חקירת משטרה.

"אני לא כאן בשביל האמת של פלדשטיין שכבר נאמרה ונפתחה בעקבותיה חקירה פלילית. אני כאן בשביל האמיתות הבאות. אני נמצא עכשיו במשא ומתן עם עשרה אנשים שאני רוצה לראיין, אתם מכירים כמעט את כולם. גם כשאתם תפרשו מכס השיפוט אני אדפוק לכם בדלת ואבקש מכם להתראיין. הדבר הראשון ששואלים אותי בכל הפגישות האחרונות מאז שהתבקשה הבקשה הזאת, מסרת את החומרים של פלדשטיין? כי אם מסרת אז למה שאני אדבר איתך? "יכול להיות שאצליח לשכנע אותם בזכות כוח השכנוע, אבל מספיק שאחד מתוך העשרה יגיד לא וכולנו הפסדנו", אמר אסנהיים.

הוא הוסיף "כולם חושבים שטלוויזיה זה איפור וזה מצלמות וזה עריכה וזה גלם. טלוויזיה זה בכלל לא זה. להיות עיתונאי חוקר בטלוויזיה זה 90 אחוז מהזמן לשכנע את האנשים שלך להסכים לבוא ולדבר מול המצלמה. ישבתי עשר שנים עם סוכן השב"כ אבישי רביב כדי שיסכים להתראיין, אני מכיר את אלי פלדשטיין עשר שנים, הגעתי לקורס הקצינים שלו. לא בזכות זה שידעתי שהוא יתראיין, אלא כדי לבנות מערכת יחסים עם מקור".

לטענתו "מה שהמשטרה מנסה לעשות פה זה בעצם להפקיע את הכלים המצומצמים והיחידים שיש לי בארסנל ובעצם לעקר אותם מתוכן. אין לי אקדח, אין לי אזיקים, אין לי היכולת לעצור אנשים, אני לא יכול לשים צ'קלאקה ולהגיד לאדם בוא תעצור בצד, תן לי את גרסתך. יש לי רק את היכולת לשכנע את האנשים, לבוא אליהם פעם אחרי פעם, להסביר להם, לבנות איתם יחסי אמון. אחרי עשר שנים הבנתי שאבישי רביב אוהב כדורגל, אז התחלתי ללכת איתו למשחקים של בני יהודה. כי כך הבנתי שאני יכול לשכנע אותו לבוא ולמסור את גרסתו סביב האירועים ההיסטוריים הלאומיים החשובים של רצח רבין. אם הוא היה יודע שהדבר הזה הולך למשטרה או לכל גורם אחר - הוא לא היה מגיע אליי למצלמה".

"למה פלדשטיין נתן את השם של ברוורמן אצלי למצלמה? למה הוא לא עשה את זה בחקירות השב"כ? למה הוא לא עשה את זה בחקירות המשטרה הארוכות שהוא עבר? הוא עשה את זה כי הוא סמך עליי. הוא ידע שאני, בזכות כישרוני שאולי קיים, אביא את הדברים שלו כפי שהוא רוצה או כפי שהאמת מחייבת. מי שידע לעשות את זה הכי טוב זה אדם אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפני כמה שנים ראיינתי את ראש הממשלה נתניהו בסדרה על סערת מטכ"ל. ראש הממשלה היה חכם, הוא החתים אותי על מסמך שבו נכתב שכל חומרי הגלם לא יעברו לשום צד שלישי אף פעם, לא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש", סיכם.