האסון נמנע: ה-FBI הודיע ביום שני כי הפיגוע שבוצע מוקדם יותר החודש בבית הכנסת הגדול במישיגן, היה פעולת טרור "שבוצעה בהשראת חיזבאללה".

המחבל, איימן מוחמד גזאלי, התנגש עם רכבו בבית הכנסת בווסט בלומפילד, מישיגן, בתאריך 12 במרץ. על פי הודעת ה-FBI גזאלי המתין עם המשאית שלו במשך שעתיים בחניון בית הכנסת, לפני שהאיץ והתנגש עם הרכב בבית הכנסת.

באותה שעה שהו בבית הספר בתוך בית הכנסת מעל 100 ילדים יהודים, ולמרבה המזל אף אחד מהם לא נפגע. גזאלי פגע באיש ביטחון שעמד בכניסה לבית הכנסת. אנשי ביטחון נוספים פתחו באש לעבור גזאלי, שבסופו של דבר ירה בעצמו בתוך המשאית והתאבד.

במהלך חילופי האש, עלה מנוע המשאית באש וכתוצאה מהפיצוצים נגרם נזק לבניין בית הכנסת. ג'רום גורגון, התובע האמריקאי במחוז המזרחי של מישיגן, מסר כי "אילו היה שורד, גזאלי היה מואשם במתן תמיכה חומרית לחיזבאללה. האיש הזה פעל תחת הנחייתו ושליטתו של חיזבאללה. הוא התכוון להרוג אחרים, לא רק את עצמו".

שבוע לפני הפיגוע שביצע, נהרגו מספר מבני משפחתו של גזאלי, כולל שני אחיו, במהלך הפצצות צה"ל בלבנון. מהלך החקירה התברר כי גזאלי חיפש אונליין אחר התקהלויות של יהודים במישיגן, ומידע על חומרי טרור.