תיעוד מתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה

כוחות חטיבות 7 וגולני פועלות בפיקוד אוגדה 36 מזה מספר שבועות בדרום לבנון. ביממה האחרונה חוסלו עשרות מחבלים שזוהו בעת ניסיונות מארב במרחב דרום לבנון.

אחד המחבלים זוהה חמוש ב-RPG כשהוא נערך לירי לעבר הכוחות, המחבל חוסל טרם ביצוע הירי.

בנוסף הכוחות עצרו מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בעת שתצפת על כוחות צה"ל, העצור הועבר להמשך חקירה.

הכוחות השמידו מחסנים בהם אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, מפקדות, פירים תת-קרקעיים ומשגר שירה לעבר שטח הארץ.

בין אמצעי הלחימה שאותרו ווסטים צבאיים, קסדות, ונשק RPG טעון. כוחות התותחנים הפועלים במרחב ירו יותר מ-700 פגזים בימים האחרונים לעבר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.