ליל הסדר יחול השנה מחר, יום רביעי, אור לט"ו בניסן התשפ"ו, 1 באפריל 2026.

הערב יקיים בית ישראל את בדיקת החמץ כל אחד בביתו ויברך בָּרוּךְ אַתָּה ה' אלוקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל בִּעוּר חָמֵץ.

לאחר סיום הבדיקה אומרים: "כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי, דְּלָא חֲמִתֵּיהּ, וּדְלָא בִעַרְתֵּיהּ, וּדְלָא יְדַעְנָא לֵיהּ, לִבָּטֵל וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא"

מחר יש לשרוף את החמץ עד השעה השעה 11:25 בירושלים, בתל אביב 11:27, בחיפה 11:25, בבאר שבע 11:27.

סוף זמן אכילת חמץ בירושלים בשעה 10:07 בתל אביב 10:09, בחיפה 10:07, בבאר שבע 10:09.

זמני כניסת החג: בירושלים 18:23, בתל אביב 18:40, בחיפה 18:32, בבאר שבע 18:40, בפתח תקווה 18:20, במודיעין 18:42, בנתניה 18:39, באשדוד 18:39, באשקלון 18:31, בצפת 18:33, בטבריה 18:30, באילת 18:28, בקריית שמונה 18:28.

זמני צאת החג: בירושלים 19:36, בתל אביב 19:38, בחיפה 19:38, בבאר שבע 19:38, בפתח תקווה 19:38, במודיעין 19:37, בנתניה 19:38, באשדוד 19:39, באשקלון 19:39, בצפת 19:36, בטבריה 19:36, באילת 19:35, בקריית שמונה 19:36.