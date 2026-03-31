יצא לאור הספר "אישי הראי"ה - רבי עקיבא וחמשת תלמידיו במשנת הראי"ה קוק", בהוצאת ישיבת רמת גן ובעריכתו של הרב דביר אטרה. זהו ספר השלישי במשנת הראי"ה קוק בעריכת הרב אטרה, המצטרף לספרים "אושפיזי הראי"ה" לסוכות ו"מטמוני הראי"ה" על ארבעים ושמונה קנייני תורה כהכנה לחג השבועות.

בספר נפרשו בכ-260 עמ' פסקאות מתוך כלל כתבי מרן הרב קוק זצ"ל, העוסקות בדמותו הנשגבה של התנא רבי עקיבא. הספר מחולק לפרקים שונים החושפים זוויות מיוחדות במשנת הראי"ה, במטרה להאיר את דמותו של רבי עקיבא כבסיס לתורת התחייה של דורנו.

"עצם העובדה שמרן הרב בחר לשזור יסודות רבים כל כך ממשנתו דווקא בכתביו על רבי עקיבא, מעידה על המרכזיות המכרעת שייחס לדמותו", מסביר הרב אטרה. "רבי עקיבא אינו רק דמות היסטורית עבור מרן הרב, אלא הציר שסביבו מתגבשת תפיסת העולם של התחייה. בעוד שרבינו הרצי"ה הדגיש בשיחותיו בעיקר את הצד הלאומי של רבי עקיבא וזיקתו למרד בר כוכבא, ספר זה משלים את הצדדים הרוחניים כפי שהם עולים מכתבי הראי"ה".

המרכזיות המכרעת שייחס הראי"ה לרבי עקיבא, באה לידי ביטוי גם בדברי הרב יעקב אריאל, נשיא ישיבת רמת גן, שכתב במכתב הפתיחה לספר: "לא בכדי הקדיש מרן הראי"ה לרבי עקיבא כל כך הרבה אמירות ורעיונות, כי אישיותו הרב-גונית והכוללת דמתה במידה רבה לאישיותו של רבי עקיבא... דמותו של רבי עקיבא ותלמידיו ריחפה לעיני רוחו של הראי"ה בהעלותו את הגיגיו על הכתב".

המבוא לספר מבהיר כי בעוד שבגלות התמקדה האומה בדמותו של רשב"י ובהתכנסות פנימה ("במערה"), הרי שבדור התחייה אנו שבים אל תורת רבו, רבי עקיבא, המדריכה אותנו כיצד להופיע את אורה של תורת המערה בתוך המציאות הישראלית השלמה.

פרק נרחב בספר מוקדש גם לחמשת תלמידיו, שבהם התפרטו יסודותיו הנשגבים של רבם. איך נולד השם "אישי הראי"ה"? "המילה 'אישי' כוללת כפל משמעות", אומר הרב אטרה. "מחד, היא מרמזת לאש (אִשֵּׁי ה') - כשם שמעלים אש בל"ג בעומר לזכר רשב"י, ספר זה נועד להוסיף אל האש הזו אש מתורת רבו המאירה את דורנו. כמו כן, המילה אישי היא צורת הרבים של המילה 'איש', כרמז לרבי עקיבא המכונה 'האיש הישראלי' ולחמשת תלמידיו".

הרב אטרה חותם ברמז נוסף: "המילה 'אִשֵׁי' היא גם ראשי תיבות של התואר אביהן של ישראל - תואר שמרן הרב שמר מבין כל התנאים לרבי עקיבא בלבד.

הספר אישי הראי"ה מתאים במיוחד לימי הספירה שבהם אנו חוגגים גם את תחיית האומה ואת מתן תורתנו, אך כוחו יפה לכל ימות השנה", מסכם הרב.