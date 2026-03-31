רכבים שרופים בעקבות הפגיעה במרכז דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז מרכז

טיל בעל ראש קרב מתפצל שוגר הבוקר (שלישי) מאיראן לעבר מרכז הארץ, מה שהוביל לסדרת אזעקות ונפילות במספר ערים מרכזיות.

דיווחים על נפילות ופגיעות רסיסים התקבלו מבני ברק, פתח תקווה, תל אביב וגבעת שמואל.

במספר מוקדים תועדו שריפות שפרצו כתוצאה מהנפילות. בפתח תקווה, גבעת שמואל ובבני ברק עלו מספר רכבים באש, וצוותי כיבוי והצלה פועלים בזירות השונות כדי להשתלט על הלהבות ולמנוע התפשטות למבני מגורים סמוכים.

זירת הנפילה בפתח תקווה

במד"א עדכנו כי נכון לשעה זו טופלו תשעה בני אדם שנפצעו באורח קל כתוצאה מהירי. בבני ברק נפגעו אם ושני בניה באורח קל מרסיסים. במוקד נוסף טופלה אישה שנפצעה באורח קל מפגיעת רסיסי זכוכית.

המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לזירות הנפילה ולאפשר לכוחות ההצלה ולחבלנים לבצע את עבודתם.

חובש רפואת חירום במד"א, יואל שכטר, סיפר: "קיבלנו דיווח על מספר זירות בגזרת בני ברק. הגענו למקום במהירות עם ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ואופנועי תגובה מידית של מד"א. ראינו הרס בקומה העליונה של הבניין. התחלנו בביצוע סריקות נרחבות. 6 נפגעים התהלכו כשהם במצב קל לאחר שנפגעו מהדף".

פראמדיק מד"א יהודה שושנה הוסיף: "כשהגענו לזירה ראינו הרס במבנה מגורים והמולה גדולה. מיד התחלנו בסריקות כדי לוודא שאין לכודים, ובמהלכן יצאו אלינו מהבניין שישה נפגעים קל, שתי נשים וארבעה ילדים. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ושלושה מהם נזקקו להמשך בדיקות ופינינו לבית החולים תינוק כבן חצי שנה, ילד בן 6 וחצי ואישה כבת 40".

