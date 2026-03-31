הרב אורי שרעבי, ראש מכינת בית אל, ספד בשיחה עם ערוץ 7 לתלמידו סרן נועם מדמוני ז"ל, מפקד צוות בסיירת נח"ל, שנפל בהיתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון.

בתקרית הקשה נפלו שלושה לוחמים נוספים מסיירת הנח"ל: סמ"ר בן כהן, בן 21 מלהבים וסמ"ר מקסים אנטיס, בן 21 מבת ים. בקרב נפל לוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום.

"באמת שזה שלב כזה שעוד מעכלים", פתח הרב שרעבי בכאב, והוסיף: "הוא היה דמות מיוחדת מאוד".

לדבריו, נועם היה מהדמויות הבולטות ביותר במכינה, אך עשה זאת בדרכו השקטה. "בחור עם לב זהב - זו קלישאה רגילה, אבל עליו זה באמת, הוא היה מהבולטים".

הרב שרעבי תיאר את תחילת דרכו הצבאית של נועם, שביקש לתרום באופן המקסימלי: "הוא התחיל אצלנו, היה שנה במכינה, ואז הוא רצה ללכת לסיירות. הוא התגייס בתחילת שיעור ב', התחיל באגוז ואחרי קורס קצינים העבירו אותו לנח"ל".

אולם עיקר דמותו של נועם, לדברי רבו, בא לידי ביטוי באישיותו ובשאיפתו המתמדת להתקדם. "על הלב שלו - הוא תמיד היה היוזם. זה אחד הדברים הכי בולטים שלו. כל דבר היה קדימה, היה רוצה יותר, תמיד מוסיף. אם זה היה אימונים - הוא היה מוסיף עוד אימונים. אם זה היה במידות - תמיד היה אכפת לו וחשוב לו כמה שיותר לשפר, להתקדם".

מעבר ליכולותיו הפיזיות והפיקודיות, הרב שרעבי מעיד על עומק רוחני: "היו לנו הרבה שיחות עומק, הרבה מאוד. הוא תמיד רצה לברר עוד את האמת, להיות אמיתי, שהפנים והחוץ שלו יהיו אחד".

עם זאת, הדגיש הרב כי כל זאת נעשה מתוך ענווה גדולה: "הכול היה מתוך צניעות, מתוך ענווה, מתוך כבוד - מידות מופלאות".

הרב ציין כי לא הופתע מכך שנועם בלט בכל מסגרת אליה הגיע: "זה לא פלא שהוא תמיד היה הראשון בכל דבר, תמיד התבלט, גם בשירות וגם לפני".

בהמשך דבריו התייחס הרב שרעבי גם לרקע המשפחתי שממנו צמח נועם, משפחה ששורשיה נטועים עמוק בעולם המכינה והשירות המשמעותי: "כמה מהמשפחה למדו אצלנו. גם אחיו הגדול, גם בן דוד שלו. כולם הלכו לסיירות, כולם יצאו לקצינים. יש שם חינוך במשפחה למסירות נפש והקרבה. חבל על דאבדין, כואב. באמת כואב. אובדן גדול".