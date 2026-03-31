על רקע תקופת הלחימה, הרב ציון כהן, רבה של אור יהודה, מתייחס לשאלה הלכתית הנוגעת לליל הסדר ולאכילת האפיקומן במקרה של אזעקה המחייבת ירידה למרחב מוגן.

בדבריו הוא מדגיש כי "אכילת האפיקומן זו הכזית שסוגרת לנו את הלילה הקדוש הזה", ומוסיף כי יש בה דין מיוחד של "במקום אחד יאכל", גם כאשר מדובר באולם או בית מלון.

לדבריו, אדם אינו יכול להתחיל לאכול את האפיקומן במקום אחד ולהמשיך במקום אחר, שכן "זה בא בחבורה אחת", ולכן יש חשיבות לאכילה ברצף ובאותו מקום.

עוד הוא מבהיר כי במקרה שבו אדם כבר התחיל לאכול את האפיקומן ונאלץ לעזוב בשל אזעקה, "הוא צריך לרוץ אפילו לממד... פספס, שוב לא צריך לשוב ולאכול את האפיקומן", משום שגם באותו מתחם אין מעבר ממקום למקום.