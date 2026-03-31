לקראת חג הפסח הקרב, נערך ארגון 'יד לאחים' במבצע לוגיסטי רחב היקף שנועד להבטיח את קיום החג בהידור עבור אוכלוסיות רגישות הזקוקות לליווי ותמיכה.

במסגרת ההיערכות, מפעיל הארגון מערך שינוע מוקדם של מצות מהודרות וכשרות, המגיעות ישירות לבתיהם של ניצולי המיסיון ברחבי הארץ ולנשים שניצלו מקשרים עם מוסלמים, אשר שבות אל חיק העם היהודי ולחלקן מדובר בחג החירות הראשון שהן חוגגות כבני חורין.

לצד חבילות המצות המהודרות, מקבלים המשפחות הגדות של פסח המותאמות לכל בני הבית, במטרה לאפשר לכל אחד ואחת להשתתף בליל הסדר מתוך הבנה וחיבור. בנוסף, מצורפים לחבילות חומרי הסברה ייעודיים, המסייעים לנמענים להכיר את הלכות החג ומשמעותו.

בארגון מדגישים כי מעבר לסיוע הפיזי, מדובר במהלך בעל משמעות רוחנית עמוקה, המעניק לנפשות שגילו את האור כלים ממשיים לקיום חג הפסח בהידור וברווחה. המבצע, שמתקיים כבר בימים אלו, צפוי להגיע למאות משפחות בכל רחבי הארץ.

במקביל ערכו בארגון ערב מקוון לעשרות מטופלות של הארגון. את הערב פתח את הערב הרב שמואל ליפשיץ, מראשי הארגון, בדברי תורה וברכה ולאחר מכן דיברה הרבנית יונה נוסבכר, הרבנית של הבנות דיברה על כל הלכות הפסח, הנקיון, הכשרת המטבח ועל ליל הסדר.

כמו כן, הרבנית אורית סלומון דיברה על הקטע הרעיוני של פסח וכן על גאולה פרטית וכללית, ולסיום שפית מורן פינטו במתכונים טעימים וקלים לפסח והרבה הרבה טיפים להתנהלות עם בישולים וקניות לחג.