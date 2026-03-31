הממשלה תדון היום (שלישי) בטיוטת חוק סיוע שנועדה להעניק מענקים חודשיים לנוטלי משכנתאות שהחזריהם זינקו עקב עליית הריבית.

התוכנית, שפורסמה לראשונה בכאן חדשות ואשר מובילה המועצה הלאומית לכלכלה בראשות פרופ' אבי שמחון, מבקשת להעניק למשפחה ממוצעת כ-500 ש"ח בחודש למשך חמש שנים, בעלות כוללת של מיליארדי שקלים.

אולם, מסמך חריף ששיגרה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, לסגן ראש הממשלה יריב לוין ולמזכיר הממשלה יוסי פוקס, חושף התנגדות משפטית ומקצועית חסרת תקדים.

בחוות הדעת נטען כי הצעת החוק לוקה ב"שרירותיות העולה כדי פגיעה בשוויון". עיקר הביקורת נוגעת להבחנה בין סוגי הלווים: התוכנית מסייעת רק למי שנטל משכנתא במסלול ריבית משתנה - מסלול שנחשב למסוכן יותר - בעוד שמי שנהג באחריות, בחר במסלול ריבית קבועה ויקרה יותר או מחזר את המשכנתא כדי לצמצם סיכונים, לא יקבל דבר.

"מוצע ליתן זכאות למענק גם למי שנטל במודע משכנתא כשהריבית כבר הייתה גבוהה", נכתב בחוות הדעת. עוד מצוין כי הסיוע מתעלם מאוכלוסיות ששוכרות דירות ומחירי השכירות שלהן עלו, או מאוכלוסיות שנוטלות הלוואות צרכניות לרכישת דיור בשל קשיי רישום.

בדיונים המקצועיים שנחשפו במסמך, הציגו נציגי בנק ישראל והאוצר נתונים המערערים על עצם הצורך בסיוע. לפי נתוני בנק ישראל, בעוד שהחזר המשכנתא הממוצע עלה בכ-960 ש"ח, השכר הממוצע לאדם עלה בתקופה המקבילה בכ-1,880 ש"ח. "זוהי שגיאה מקצועית לבחון את הפגיעה מעליית הריבית בלי לבחון את העלייה בהכנסה הפנויה", נטען.

נקודת תורפה משמעותית נוספת היא המקור התקציבי. בייעוץ המשפטי מבהירים כי לא ניתן לאשר את החוק מבלי להציע "פעולה מאזנת" - קיצוץ במקום אחר, כנדרש בחוק יסודות התקציב. "המימון ייקבע בהמשך" אינו תשובה משפטית קבילה, לדבריהם.

בנוסף, המנגנון המוצע חריג ביותר: המדינה לא תחלק את הכסף, אלא הבנקים הם שיחליטו מי זכאי ויחלקו את המענק. הייעוץ המשפטי מזהיר כי אין בחוק מנגנוני פיקוח, בקרה או אכיפה על האופן שבו הגופים הפרטיים יחלקו את תקציב המדינה.

עו"ד סומפולינסקי מסכמת כי קידום החוק ב"מסלול מהיר" תוך עקיפת הדרגים המקצועיים באוצר ובבנק ישראל הוא מהלך לא תקין. "הליך הגיבוש נגדע משהוחלט להביא את הצעת החוק לדיון מזורז ללא שהושלמה הבחינה המקצועית".