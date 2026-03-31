בבית העלמין הצבאי בבת ים ייטמן היום (שלישי) בשעה 15:00 סמ"ר מקסים אנטיס, בן 21 מבת ים, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון.

אחיו הגדולים, ג'ניה ואדי, סיפרו עליו היום בריאיון עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב'.

"קיבלנו את הבשורה ב-12 בלילה, ומאז אנחנו לא ישנים", סיפר אדי. "אבל ההודעה המרה היא לא רק על מקסים. נהרגו עוד שלושה לוחמים שהם אחים שלי לכל דבר. מקסים תמיד אמר שעם ישראל הוא עם אחד, ואני מבקש מהציבור: תגיעו ללוויות, תגיעו לבתי החולים. תהיו עם המשפחות גם אם לא הכרתם. אנחנו משפחה אחת".

"הוא היה שני מטר גובה של שמחת חיים", סיפר ג'ניה. "כל מי שפגש אותו, אפילו לרגע, התאהב בו מיד. הוא תמיד דאג לכולם, פתר קשיים והרגיע אותנו. הוא היה אומר: 'אל תדאגו, אני כאן לשמור עליכם, בשביל זה לימדו אותי'. הוא היה ספורטאי בכל רמ"ח איבריו - כדורגל, סקי, ריקוד - אדם שפשוט ידע ליהנות מהחיים".

למרות שהיה האח הצעיר, אדי מספר כי מקסים תפס את תפקיד "האבא" של המשפחה: "הוא היה עוצר הכול כדי לעזור לזר ברחוב. הוא חי את הרגע והמסר שלו תמיד היה 'הכל טוב, פשוט תחייך'. אני מדבר עליו בלשון הווה, כי הוא תמיד יהיה איתנו".

מקסים לחם בעזה, המשיך לפעילות ביהודה ושומרון ובשבועות האחרונים עלה לגבול הצפון. "הציעו לו לצאת לקורס, אבל הוא ויתר עליו", גילה אדי. "הוא אמר: 'אני רוצה להילחם עם חברים שלי'. הוא אפילו אמר לאחיינית הקטנה שלו: 'את עוד תלמדי עליי בבית ספר, אני אעשה היסטוריה'. והיא אכן תלמד עליו - לא רק בגלל איך שנפל, אלא בגלל האדם שהיה".

בשיחה האחרונה של מקסים עם משפחתו, שהתקיימה לפני שבוע, הוא נשמע נחוש ואופטימי כמו תמיד. "הוא אמר לנו: 'אל תדאגו, אנחנו צוות של אריות, אנחנו מוכנים ואנחנו הולכים לספק לכם עתיד טוב יותר ושקט לצפון'", שחזרה ג'ניה. "ביקשנו ממנו שלא ינסה להיות גיבור ושפשוט ישמור על עצמו, אבל הוא היה חדור בשליחות".

האחים חתמו את הריאיון במסר של אחדות, אותו ראו כצוואתו של מקסים: "הוא שלח הצלחה לכל הלוחמים בכל הגזרות. הוא אהב את כולם ללא הבדל דת, גזע או מין. החלום שלו היה להגן על המדינה, והוא ממשיך לעשות את זה עכשיו, פשוט בצורה קצת אחרת".

בחלקה הצבאית בבית העלמין בשדרות יובא למנוחות בשעה 15:00 סרן נועם מדמוני, בן 22 משדרות, מפקד צוות בסיירת נח"ל. סמ"ר בן כהן, בן 21 מלהבים, יובא למנוחות בבית העלמין ביישובו בשעה 15:00. שמו של החלל הרביעי שנפל בקרב טרם פורסם, אך הודעה נמסרה למשפחתו.