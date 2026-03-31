השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, הפיץ הבוקר (שלישי) למיליונים מאזרחי מדינת ישראל הקלטה אישית שלו, המבשרת באופן חגיגי על כניסתו הרשמית של חוק עונש מוות למחבלים לספר החוקים של מדינת ישראל.

בהקלטה, שהגיעה למכשירים הסלולריים של אזרחים רבים נשמע השר בן גביר אומר: "כאן השר איתמר בן גביר, הבטחנו ועכשיו קיימנו, חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית נכנס באופן רשמי וסופי לספר החוקים".

השר בן גביר בחר להדגיש בהודעתו לציבור את המשמעות הערכית וההרתעתית של החוק החדש, שעבר ברוב של 62 תומכים.

לדבריו, המהלך אינו רק פוליטי אלא ביטחוני מהמעלה הראשונה: "אנחנו גאים להפוך היום את מדינת ישראל לבטוחה יותר, מוסרית יותר וצודקת יותר. ובעיקר, יותר מרתיעה את המחבלים".

את ההודעה המוקלטת חתם השר בן גביר בחיבור לימי החג הקרבים ובמטרות המלחמה: "מאחל לכולם חג פסח בטוח, כשר ושמח. שנזכה יחד להביא את הניצחון המוחלט".

כזכור, החוק שהובילו חברות הכנסת לימור סון הר-מלך וניסים ואטורי, עבר אמש לאחר מאבק פרלמנטרי ממושך ובתמיכת ראש הממשלה נתניהו וחברי סיעת 'ישראל ביתנו'.