מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אמיר ברעם, קיבל בתקופה האחרונה החלטה דרמטית להפסיק לחלוטין את הרכש הביטחוני מצרפת.

המהלך, כך דווח בחדשות 12, הוא חלק ממדיניות רחבה שמובילים שר הביטחון ומנכ"ל המשרד, שמטרתה לצמצם התקשרויות עם מדינות הנוקטות צעדים עוינים נגד מדינת ישראל בזמן מלחמה.

במקום הרכש הצרפתי, משרד הביטחון יעבור להסתמך על ייצור ישראלי "כחול לבן" ועל רכש ממדינות המוגדרות כידידותיות בלבד.

ההחלטה הישראלית מגיעה לאחר שמתחילת המלחמה נקטה צרפת בשורת צעדים שנתפסו בירושלים כעוינים ובלתי מתקבלים על הדעת.

ממשלת צרפת אסרה על השתתפות נציגים וחברות מישראל בתערוכות ובכנסים ביטחוניים יוקרתיים בשטחה, ובנוסף תמכה פריז בקריאה בעצרת הכללית של האו"ם להטלת אמברגו נשק על ישראל.

במשרד הביטחון פועלים כעת במרץ להרחבת בסיס הייצור הביטחוני המקומי, מתוך הבנה כי ישראל חייבת להבטיח לעצמה עצמאות חימושית מלאה כדי שלא להיות תלויה בגחמות של מנהיגים זרים ברגעי מבחן.