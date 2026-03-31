תקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה דובר צה"ל

בצה"ל חושפים בצהריים (שלישי) נתונים על היקף הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הערכות הצבא, עד כה חוסלו כ-900 מחבלי חיזבאללה במהלך הקרבות בלבנון. הנתון משקף את עוצמת הלחימה של כוחות הקרקע והאוויר שפועלים לנטרול איומי הארגון על יישובי הצפון.

במקביל, כוחות אוגדה 36, בהם חטיבה 7 וחטיבת גולני, ממשיכים לפעול זה מספר שבועות בדרום לבנון בפירוק תשתיות הטרור במרחב.

ביממה האחרונה לבדה חוסלו עשרות מחבלים שזוהו בעת שניסו להציב מארבים לכוחותינו.

באחד המקרים, זוהה מחבל חמוש ב-RPG כשהוא נערך לירי לעבר הכוחות. הלוחמים הגיבו במהירות וחיסלו את המחבל טרם ביצוע הירי.

בנוסף, הכוחות עצרו מחבל חיזבאללה שביצע תצפיות על כוחות צה"ל, והוא הועבר להמשך חקירה בישראל.

הלוחמים ממשיכים לאתר ולהשמיד מצבורי אמצעי לחימה רבים. במחסנים שאותרו נמצאו וסטים צבאיים, קסדות, מפקדות ופירים תת-קרקעיים. כמו כן, הושמד משגר שממנו בוצע ירי לעבר שטח הארץ ונמצא נשק RPG טעון ומוכן לשימוש.

כוחות התותחנים הפועלים בגזרה נותנים מעטפת אש מאסיבית. בימים האחרונים בלבד ירו הכוחות יותר מ-700 פגזים לעבר מטרות טרור ומרחבי שיגור בדרום לבנון.

מצה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".