“ניגון הבעל שם טוב", ניגון חסידי עתיק מקבל משמעות מחודשת בפרויקט מוזיקלי לזכרו של ידידיה אליהו הי"ד, שנפל בקרב ברצועת עזה.

הניגון מבוצע על ידי יגל הרוש במסגרת מיזם “ידיד נפש - שרים לזיכרו של ידידיה אליהו הי"ד" ומציג חיבור בין מסורת חסידית לבין זיכרון אישי.

הניגון מיוחס לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל ונכתב מתוך כיסופים רוחניים לרבו, הבעל שם טוב. בפרויקט הנוכחי, הכיסופים מקבלים ביטוי נוסף ומשמשים כשפה של זיכרון והמשכיות. הביצוע מבקש להעניק עומק רגשי המחבר בין העבר לבין דמותו של הנופל.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית יצר צליל תור, כאשר ניהול הפרויקט הופקד בידי אריאל אליהו.