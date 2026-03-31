בבית הרבנות הראשית בירושלים התקיים בצהריים (שלישי) טקס מכירת החמץ, לקראת חג הפסח.

בטקס השתתפו הרבנים הראשיים לישראל - הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השר לשירותי דת ומנכ"ל הרבנות הראשית.

סמוטריץ' ציין בדבריו את החשיבות שבשמירה על סמלי הזהות היהודית דווקא בעת הזו: "מכירת החמץ הממלכתית היא ביטוי לקשר ולזהות היהודית של המדינה והכלכלה שיודעות לשלב בין כלכלה מודרנית ומפותחת לבין השמירה על המסורת".

הוא התייחס בדבריו גם למערכה הביטחונית שבה נמצא עם ישראל: "בימים האלה אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, שגובה מאיתנו מחירים גבוהים אך היא מלחמה על החירות של עם ישראל. ברוך ה' ביחד עם ההקרבה של חיילנו הגיבורים אנחנו זוכים גם לניסים גדולים, ונצחונות גדולים".