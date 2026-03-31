פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שלישי) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ערעור על קלות העונש שנגזר על קרול פסלר בת ה-82, שהורשעה בהפקרתו למוות של הילד רפאל אדנה ז"ל בנתניה בשנת 2023.

כזכור, בית משפט השלום לתעבורה גזר על פסלר שנת מאסר אחת בלבד, בעוד שהפרקליטות עתרה לעונש של שלוש שנות מאסר בפועל.

בערעור, שהוגש על ידי עו"ד שגיא שגב, נטען כי העונש הנוכחי "אינו הולם את חומרת המעשים ואת קריאתו החוזרת של בית המשפט העליון להחמיר בענישה בגין עבירות הפקרה".

התאונה הטרגית אירעה כאשר רפאל ז"ל חצה את הכביש עם סבו ושני נכדיו. פסלר פגעה בילד והמשיכה בנסיעה רצופה לביתה מבלי לעצור, לעמוד על תוצאות התאונה או להזעיק עזרה. מותו של רפאל נקבע בבית החולים ארבעה ימים לאחר מכן.

בהכרעת הדין אימץ בית המשפט את עמדת הפרקליטות וקבע כי הנהגת הייתה מודעת לכך שפגעה באדם, אך בחרה להפקיר אותו ולהימלט מהזירה. למרות זאת, החליט בית המשפט להסתפק בשנת מאסר אחת, בנימוק של מתחם ענישה נמוך יחסית.

חיים ויסמונסקי, פרקליט מחוז מרכז, הסביר כי לאור התוצאה הקשה והבלתי נתפסת של האירוע, יש להעדיף את האינטרס הציבורי: "יש להעדיף שיקולי הלימה והרתעה על פני נסיבות אישיות של נאשמים".

בערעור הודגש כי פסלר לא לקחה אחריות על מעשיה לאורך כל ההליך המשפטי. בנוסף, המדינה מערערת על גובה הפיצוי שנפסק למשפחה - 10,000 ש"ח בלבד - סכום שלדברי הפרקליטות "אינו הולם את התוצאות הקשות והטרגיות של האירוע".