השמדת עמדת התצפית דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, כחלק מהמאמץ הכולל להגנה על תושבי הצפון והסרת איום הפלישה והירי.

ביממה האחרונה חוסלו עשרות מחבלי חיזבאללה בשורה של היתקלויות פנים אל פנים וסגירות מעגל מהירות.

במהלך הפעילות, זיהו כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי שתי חוליות מחבלים במרחב. בתוך דקות בודדות מרגע הזיהוי, פתחו הכוחות בירי ארטילרי מדויק וחיסלו שישה מחבלים. בצה"ל מדגישים כי לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע.

באירוע נוסף שהתרחש בתחילת השבוע, במהלך סריקות לאיתור תשתיות טרור, זיהו לוחמי יחידת האיסוף 869 שני מחבלים שפתחו בירי לעבר כוחות צה"ל.

טנקים של צה"ל השיבו באש, ובמקביל כלי טיס של חיל האוויר הוכוון לנקודה. בתוך דקות מרגע הזיהוי, חוסלו המחבלים בתקיפה משולבת.

בנוסף לחיסול המחבלים, כוחות צה"ל תקפו והשמידו עמדת תצפית אסטרטגית של חיזבאללה שנועדה למעקב אחר תנועות כוחותינו במרחב. השמדת העמדה פוגעת ביכולת הפיקוד והשליטה של הארגון בגזרה ומקשה על הוצאת פיגועים נגד הכוחות המתמרנים.

מצה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".