נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מנפץ הבוקר (שלישי) את הציפייה הבינלאומית להשתלטות אמריקנית על מצרי הורמוז, ומציב אולטימטום לבנות הברית של ארה"ב במערב.

בציוץ שפרסם, תקף טראמפ מדינות שלא הצטרפו לפעולות נגד איראן, ובראשן בריטניה, וקרא להן לקחת אחריות בעצמן על אספקת האנרגיה.

לדבריו, מדינות שמתקשות להשיג דלק בעקבות המצב במצר צריכות לפעול בשתי דרכים: "לקנות מארה"ב - יש לנו בשפע", ובהמשך "ללכת למצר ופשוט לקחת אותו".

עוד כתב כי ארה"ב לא תמשיך להגן על בעלות בריתה: "תצטרכו להתחיל ללמוד להילחם בעצמכם - ארה"ב לא תהיה שם לעזור לכם יותר, בדיוק כמו שאתם לא הייתם שם בשבילנו".

האמירה מגיעה על רקע דיווחים על כך שארה"ב שוקלת השתלטות בפועל על מצר הורמוז - עורק אסטרטגי מרכזי להובלת נפט עולמי.

טראמפ הוסיף כי איראן "כבר הושמדה למעשה", וטען כי "החלק הקשה כבר נעשה", תוך קריאה למדינות העולם לפעול בעצמן להשגת משאבים.

רק אתמול אמר שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "ארה"ב תשתלט על מצר הורמוז עם הזמן, ויהיה חופש תנועה - בין אם זה על ידי ליווי אמריקני ובין אם על ידי כוח רב-לאומי".