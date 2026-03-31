בראיון לערוץ 7 מתייחס חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בחריפות להחלטת הרמטכ"ל להשעות את גדוד נצח יהודה מפעילות מבצעית באיו"ש, וקובע כי בניגוד לטענות אכן מדובר בהשעייה של הגדוד ולא בפרשנות מקילה שיש מי שמנסה לתת לאירוע.

"הגדוד הושעה מפעילות מבצעית. אלו העובדות. לא לשקר ולא לטייח. בגלל זה גדוד אחר שהיה אמור להגיע לתגבור בדרום לבנון נדרש להחליף את הגדוד הזה ביהודה ושומרון. זה טירוף מערכות ואי אפשר לעבור על זה לסדר היום", אומר הלוי ומשבח את דרישת יו"ר ועדת החוץ והביטחון מהרמטכ"ל להחזיר מיידית את הגדוד לפעילותו.

לטעמו של הלוי המהלך המדובר "משקף משהו חולני במערכת הצבאית. הרי מה שהיה כאן זה אירוע שאין בו כלום ושום דבר. יש כאן חייל שאמר כמה מילים ורץ עם הנשק לכוחות שמנסיוננו המדמם עם כוחות תקשורת שונים, אנחנו יודעים שהם מתבררים לעיתים או כטרוריסטים או כמפריעים ומסייעים לטרוריסטים. כל זה בזירת לחימה לכל דבר ועניין. עושים תחקיר בינלאומי כשיש אפס אינדיקציות לאלימות או למעבר על החוק. נניח שהיה כאן משהו שמגיע לבירור משמעתי עם המפקד, ומגיע הרמטכ"ל לתחקיר עם אלוף הפיקוד וזה מסתיים בהשעיה של גדוד מילואים מפעילות מבצעית. מי השתגע במטכ"ל?".

לשאלתנו אם יתכן וגדוד חי"ר אחר לא היה זוכה ליחס שכזה, אומר הלוי כי יתכן, אך לטעמו מדובר בתופעה עמוקה יותר. "המפקדים הבכירים בצה"ל הפכו את עצמם למדינאים ולמנהיגים חברתיים, לאנשי משפט ויחסים בינלאומיים, חוץ מהמקצוע הצבאי. אין שום דבר צבאי באירוע הזה. זו הייתה המשימה של החייל, לעשות בידוק ביטחוני ולהפריד בין הקבוצות. מה הוא כבר אמר, שיהודה ושומרון שלנו? מה שכל חייל צריך להגיד, אז נניח שהנשק שלו כוון... בגלל זה רמטכ"ל בזמן מלחמה משעה גדוד מילואים. זו התדרדרות שאנחנו חווים אותה כבר שנים. בכירי המטכ"ל מקבלים החלטות בתחומים לא להם, החלטות פוליטיות שאולי בנצח יהודה זה קל יותר".

חבר הכנסת הלוי מזכיר כי "לרמטכ"ל יש תפקיד אחד מבחינת אזרחי ישראל שמשלמים לו משכורת, להילחם ולנצח. אין לו שום תפקיד אחר ואסור לו לעסוק בשום דבר אחר. שר הביטחון היה צריך להורות לו מיד להחזיר את הגדוד למילואים. יש כאן פגיעה גם במורל, גם בדפוס הפעולה של צה"ל וגם בביטחון שלנו. אם חייל אומר מילה ומשעים גדוד מה זה אומר לאויבים שלנו... זה טירוף מערכות שנובע משיקולים פוליטיים. זו מלחמה ובמלחמה מתנהגים כמו במלחמה".

"אם יש חייל ספציפי קוראים לו לבירור אם הוא לא נשמע לפקודות, אבל לא היה שם חייל שעבר על פקודה כלשהי. בתחקיר כתוב שאין אינדיקציות לאלימות. אז הוא אמר משהו... בגלל זה משעים גדוד מילואים שלם... טירוף מוחלט", קובע הלוי ומציע לכל אזרח לצפות בסרטון האירוע ולחשוב בעצמם אם הם היו מפסיקים פעילות ביטחונית לשעה בגלל אירוע שכזה, "וכאן, אני אומר מידיעה, יש גדוד שהיה נדרש לגזרת לבנון, שם הזירה מדממת ופעילה וכל חייל דרוש לנו, ולקחו את אותו גדוד והעבירו אותו ליהודה ושומרון במקום הגדוד שהושעה. איך הרמטכ"ל לוקח אחריות על דבר כזה. אם הוא רוצה לחנך את החיילים שיפנה למקצוע אחר, אולי לכנסת".