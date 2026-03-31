ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן בימים אלו את מינויו של אילן רום לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (מל"ל), זאת לאחר שרום הודיע על סיום תפקידו כמנכ"ל משרד האוצר.

לפי מידע שהגיע ל'ערוץ 7', גורמים בכירים בלשכת ראש הממשלה כבר פנו לרום בנושא, וההכרעה צפויה להתקבל בתקופה הקרובה.

רום כיהן בשנה האחרונה כמנכ"ל משרד האוצר, ואתמול הודיע על פרישתו מהתפקיד, בהתאם לסיכום מוקדם עם שר האוצר. קודם לכן שירת במשך כ-25 שנים במוסד, שם מילא תפקידים בכירים בדרגה המקבילה לתת-אלוף ואף זכה לשני פרסים על פעילותו בתחום ביטחון ישראל.

טרם כניסתו למשרד האוצר שימש רום כמנכ"ל המועצה האזורית בנימין.

מאילן רום לא נמסרה תגובה.