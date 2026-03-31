הרב שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז', כתב בליל שישי מכתב חיזוק לאלפי תלמידיו ובוגרי הישיבה לקראת חג הפסח, בו הוא מתייחס למצב הנוכחי של עולם התורה ולמה שהוא מכנה "לגזירות על לימוד התורה", כלשונו.

בפתח המכתב כתב: "מדי שנה חוזרים בליל הסדר ליציאת מצרים במעשים ובאמירה, המצה והמרור, הכוסות והלל ועוד. ולמדונו קדמונינו כי השפעת הגאולה חוזרת מידי שנה בתאריך זה, לילה של השראת שכינה, של ניסים, של קורבה אל ד', וזוכים להשפעה".

הוא הוסיף: "אמנם נראה מה עשו אבותינו ממכת בכורות קרבן פסח קבלו על עצמם אמונה והחלטה אנו יוצאים ממצרים אל הבלתי נודע, ד' קורא לנו, וכבר אז דברו על קבלת תורה בהר סיני, והתחילו לספור את הימים עם רצון עז ומשתוקק לתורה".

בהמשך מכתבו כתב הרב מרקוביץ: "והרי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, ולכל דור יש את הקשיים והניסיונות שלו, ותפקידנו בליל זה לומר אנו נמשיך בדרכנו בכל מחיר ובלי כל תנאי".

הוא התייחס למצב הנוכחי: "והנה עתה תכפו עלינו גזירות על לימוד התורה, בסגירת תלמודי תורה, בתי ספר, ישיבות ובתי מדרש, בחורים ואברכים, מונעים מאיתנו לגדל בנינו ובנותינו לתורה ויראת שמים, רוצים הם לבטל את המושג של לימוד תורה כשאיפת חיים על ידי בתי כלא וגזירות כספיות, ועוד כל מיני השפלות והצרת צעדיהם של לומדי התורה".

"ועתה בליל זה של יציאת מצרים, גם אנו נכריז בליל חג החרות בקול גדול, אנו בני חורין עבדי ד' לנצח נצחים. נלעג לכל רודפינו שונאי תורה ודת, ונגביר רוח לחזק את כל בני הישיבות להדבק בתורה גם כשיש קשיים, כי זו האמת", הוא כתב.

את מכתבו סיים הרב "וכי מי לא יודע ורואה כי היהודי האמיתי המקורי הוא האברך העוסק בתורה ומגדל ילדיו לתורה ויראת שמים. וזה עתיד העם, וכל העם נשען על לומדי התורה המוסרים את כל תענוגות העולם הזה עבור לימוד התורה וקיומה. ואז הלילה הזה עושה אותנו ראויים להתחבר לתורה, ואין לנו שיור רק התורה הזאת".