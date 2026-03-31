הקרע הפנים-חרדי מסלים: יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, העניק אתמול ראיון לביטאון "הדרך", שבו חשף כי נוסח חוק הגיוס כבר מוכן ותקף בחריפות את הדורשים לפרוש מהקואליציה בעטיו.

דרעי גילה בראיון כי חוק הגיוס צפוי להיות מוסדר במושב הקיץ של הכנסת. "בשל המלחמה רבותינו חשבו שזה לא הזמן לקדם את זה, בעזרת השם במושב הקיץ נסדיר את הסוגיה", הצהיר יו"ר ש"ס.

במקביל, בחר דרעי לתקוף את אלו שתבעו לפרוש מהקואליציה בשל העיכוב בחקיקה, כשהוא מכוון את חיציו ברמיזה לעבר חבר הכנסת יצחק גולדקנופף.

"איפה האחריות? למי היית מוסר את השלטון? לחבורת הפוחזים שנמצאת היום באופוזיציה?" תהה. "עם מי היית מנהל את המדינה? עם יאיר גולן, עם בנט, עם לפיד? איזה מדינה אנחנו רוצים שתהיה כאן? קל מאוד לזרוק סיסמאות אבל צריך להיות אחראי".

דבריו של דרעי הציתו תגובה חריפה מצד לשכת גולדקנופף. "ראיתי את דבריו של ח"כ אריה דרעי בעיתון 'הדרך' והזדעזעתי לראות כיצד נציג חרדי מתבטא בזילות כלפי גדולי ישראל", נמסר מלשכת גולדקנופף.

בהודעה נטען כי האמירה על "יש כאלו שטענו שהיינו צריכים בגלל חוק הגיוס להפיל את הממשלה כבר לפני שנה וחצי" מתייחסת להכרעה ברורה ומפורשת של מועצת גדולי התורה האדמו"רים.

"הכינוי 'יש כאלו' והצגת עמדתם כטענה שולית של מאן דהו תוך הטלת ספק באחריותם היא פגיעה בכבוד התורה ואני מוחה על כך", נכתב בהודעה.

בהודעה המוחה הופנתה גם ביקורת עקיפה על דרעי עצמו, תוך התייחסות לדרישותיו האישיות. "כזכור, דרעי עמד על חקיקה שתאפשר את מינויו לשר כתנאי מרכזי מבחינתו להמשך קיום הממשלה", נכתב.

"לנגד עינינו עומדת אך ורק הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחוק הגיוס, לשם קיומו של עולם התורה. הדבר מחייב עמידה נחושה וברורה, ללא שיקולים זרים וללא תלות בנוחות קואליציונית, חברות בממשלה או שליטה במשרדים".