המשטרה עצרה חשוד בגרימת נזק במזיד לאנדרטת ההנצחה של לוחם יס"מ ירושלים, רס"מ יוסף (יוסי) קירמה ז"ל.

החשוד, כבן 53, תושב מבשרת ציון נתפס אחר הצהריים (שלישי) כשהוא מחלל ומשחית את האנדרטה לזכר הלוחם שנפל באוקטובר 2016 בעת שחתר למגע וסיכל פיגוע ירי רצחני בירושלים.

על פי החשד, החשוד ניפץ את האנדרטה עם פטיש ונמלט מהמקום.

עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי תחנת הראל בפיקוד מפקד התחנה בסריקות נרחבות, וכאמור תוך זמן קצר הצליחו לעצור את החשוד ולהעבירו לחקירה.

המשטרה עדכנה את המשפחה בדבר השחתת האנדרטה וכן אודות מעצרו המהיר של החשוד.